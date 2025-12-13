Гарантії безпеки для України. Інсайдери розкрили замисел Трампа
Гарантії безпеки для України. Інсайдери розкрили замисел Трампа

Трамп
Джерело:  Axios

Згідно з даними видання Axios, американський лідер Дональд Трамп пропонує Україні гарантії на основі статті 5 НАТО в обмін на вихід з Донецької області. Білий дім досі добивається від Києва болючих поступок для завершення російської війни.

Головні тези:

  • Згідно плану Трампа, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території.
  • Команда Зеленського наразі налаштована більш оптимістично, ніж раніше.

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки

Головним невирішеним питанням у межах мирного процесу є проблема територіальних поступок.

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський озвучив припущення, що Україна могла б провести референдум за мирною угодою, яка передбачає поступку території.

Білий дім розцінює цю заяву як суттєвий прогрес.

За словами одного з анонімних джерел, команда Дональда Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО.

Що важливо розуміти, вони будуть схвалені Конгресом і матимуть обов'язкову юридичну силу.

Ми хочемо надати українцям гарантії безпеки, які, з одного боку, не будуть порожнім чеком, а з іншого — будуть досить сильними. Ми готові спрямувати його до Конгресу для голосування, — заявив один із інсайдерів.

Загалом Білий дім має намір добитися підписання одразу трьох повноцінних угоди: про мир, гарантії безпеки та відновлення.

Як стверджують джерела ЗМІ, лише останні переговори вперше дали команді Зеленського "повне бачення майбутнього".

