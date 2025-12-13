"Я дуже радий". Чехія виконала свою головну обіцянку щодо України
"Я дуже радий". Чехія виконала свою головну обіцянку щодо України

Фіала
Відомий проукраїнський політик та колишній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звернув увагу на те, що його країна встигла успішно втілити в життя ключову обіцянку, яку дала Україні. Йдеться про надання ЗСУ 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів.

Головні тези:

  • Для Чехії підтримка України важлива навіть з прагматичної точки зору.
  • Про це заявив чеський президент Петр Павел, закликаючи до посилення ЗСУ.

Чехія передала Україні усі 1,8 млн боєприпасів

Петр Фіала нагадав, що обіцяв протягом 2025 року передати 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів Силам оборони України.

До кінця року залишилося ще 2 тижні, а цю обіцянку уже вдалося успішно реалізувати.

Я дуже радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету, — наголосив Петр Фіала.

З заявою з цього приводу також нещодавно виступив чеський президент Петр Павел.

За його словами, Чехія повинна продовжувати підтримувати Україну не тільки з ідеологічних, а й з практичних міркувань.

Навіть ті, хто не налаштовані на те, що країні, яка зазнала нападу, потрібно допомагати, повинні дивитися на це так, що безпекова підтримка України підвищує і нашу безпеку в майбутньому, а крім того, може бути досить важливою економічною можливістю

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

