"Я дуже радий". Чехія виконала свою головну обіцянку щодо України

Відомий проукраїнський політик та колишній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звернув увагу на те, що його країна встигла успішно втілити в життя ключову обіцянку, яку дала Україні. Йдеться про надання ЗСУ 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів.
Головні тези:
- Для Чехії підтримка України важлива навіть з прагматичної точки зору.
- Про це заявив чеський президент Петр Павел, закликаючи до посилення ЗСУ.
Чехія передала Україні усі 1,8 млн боєприпасів
Петр Фіала нагадав, що обіцяв протягом 2025 року передати 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів Силам оборони України.
До кінця року залишилося ще 2 тижні, а цю обіцянку уже вдалося успішно реалізувати.
З заявою з цього приводу також нещодавно виступив чеський президент Петр Павел.
За його словами, Чехія повинна продовжувати підтримувати Україну не тільки з ідеологічних, а й з практичних міркувань.
