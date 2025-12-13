Туреччина обурилася через атаку РФ на її судно в Україні

Офіційна Анкара не приховує свого обурення та занепокоєння після російського повітряного нападу на судно турецької компанії, яке було пошкоджено в українському порту Чорноморськ.

Туреччина вимагає у РФ завершити війну проти України

Ввечері 12 грудня російські загарбники здійснили повітряний напад на український порт Чорноморськ.

Під удар ворога цього разу потрапило судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії.

На цинічну атаку країни-агресорки РФ відреагувало МЗС Туреччини.

Це свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також на безпеку та свободу судноплавства, — обурилися турецькі дипломати.

Окрім того, наголошується, що за подальшим розвитком подій та діями російських загарбників уважно стежить Генеральне консульство Туреччини в Одесі.

На тлі посилення російського терору офіційна Анкара закликала до якнайшвидшого завершення війни Росії проти України.