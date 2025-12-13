Туреччина обурилася через атаку РФ на її судно в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Туреччина обурилася через атаку РФ на її судно в Україні

пожежа в Чорноморську
Джерело:  online.ua

Офіційна Анкара не приховує свого обурення та занепокоєння після російського повітряного нападу на судно турецької компанії, яке було пошкоджено в українському порту Чорноморськ.

Головні тези:

  • Новою ціллю Росії стало судно M/V CENK T, яке курсує між турецьким портом Карасу та Одесою.
  • Жоден громадянин Туреччини не постраждав.

Туреччина вимагає у РФ завершити війну проти України

Ввечері 12 грудня російські загарбники здійснили повітряний напад на український порт Чорноморськ.

Під удар ворога цього разу потрапило судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії.

На цинічну атаку країни-агресорки РФ відреагувало МЗС Туреччини.

Це свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також на безпеку та свободу судноплавства, — обурилися турецькі дипломати.

Окрім того, наголошується, що за подальшим розвитком подій та діями російських загарбників уважно стежить Генеральне консульство Туреччини в Одесі.

На тлі посилення російського терору офіційна Анкара закликала до якнайшвидшого завершення війни Росії проти України.

Нагадуємо про необхідність ухвалення домовленості, спрямованої на запобігання ескалації в Чорному морі шляхом призупинення атак, що становлять загрозу безпеці навігації та спрямовані на енергетичну і портову інфраструктуру сторін, — наголосили у МЗС Туреччини.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже складна ситуація". Трамп заговорив про створення буферної зони в Україні
Трамп хоче побачити реалізацію власного “мирного плану”
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія здійснює одну з наймасштабніших атак на Одесу
Росія посилює терор Одеси
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці ГУР успішно контратакують на Покровському напрямку — відео
ГУР
ГУР успішно контратакує на Покровському напрямку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?