Турция возмутилась из-за атаки РФ на ее судно в Украине

Официальная Анкара не скрывает своего возмущения и беспокойства после российского воздушного нападения на судно турецкой компании, которое было повреждено в украинском порту Черноморск.

Турция требует от РФ завершить войну против Украины

Вечером 12 декабря российские захватчики совершили воздушное нападение на украинский порт Черноморск.

Под удар врага на этот раз попало судно под иностранным флагом, которое принадлежит турецкой компании.

На циничную атаку страны-агрессорки РФ отреагировал МИД Турции.

Это свидетельствует об обоснованности наших ранее высказанных беспокойств по поводу распространения войны, продолжающейся в нашем регионе, на Черное море, а также на безопасность и свободу судоходства, — возмутились турецкие дипломаты. Поделиться

Кроме того, указано, что за развитием событий и действиями российских захватчиков внимательно следит Генеральное консульство Турции в Одессе.

На фоне усиления российского террора официальная Анкара призвала к скорейшему завершению войны России против Украины.