Россия совершает одну из самых масштабных атак на Одессу

В течение ночи и утра 13 декабря страна-агрессорка Россия совершает масштабную комбинированную атаку в Одессе. По словам местных жителей, нет воды, отопления и света практически во всем городе.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, пострадали два человека.
- Информация о погибших пока не поступала.
Россия усиливает террор Одессы
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, прямо сейчас регион переживает одну из самых массированных воздушных атак со стороны РФ.
Только за прошедшую ночь противник успел повредить объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.
Он также официально подтвердил, что двое мирных жителей получили ранения.
Также указано, что информация о погибших пока не поступала.
По словам главы Одесской ОВА, правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.
Как уже упоминалось ранее, 12 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине. Под удар врага попало гражданское судно.
