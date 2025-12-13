Россия совершает одну из самых масштабных атак на Одессу

В течение ночи и утра 13 декабря страна-агрессорка Россия совершает масштабную комбинированную атаку в Одессе. По словам местных жителей, нет воды, отопления и света практически во всем городе.

Россия усиливает террор Одессы

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, прямо сейчас регион переживает одну из самых массированных воздушных атак со стороны РФ.

Только за прошедшую ночь противник успел повредить объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщает Олег Кипер. Поделиться

Он также официально подтвердил, что двое мирных жителей получили ранения.

Также указано, что информация о погибших пока не поступала.

По словам главы Одесской ОВА, правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

Учитывая, что воздушная атака продолжается, призываю жителей области не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах, — заявил Олег Кипер. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 12 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине. Под удар врага попало гражданское судно.