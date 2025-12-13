Россия совершает одну из самых масштабных атак на Одессу
Украина
Россия совершает одну из самых масштабных атак на Одессу

Источник:  Одесская ОГА

В течение ночи и утра 13 декабря страна-агрессорка Россия совершает масштабную комбинированную атаку в Одессе. По словам местных жителей, нет воды, отопления и света практически во всем городе.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, пострадали два человека.
  • Информация о погибших пока не поступала.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, прямо сейчас регион переживает одну из самых массированных воздушных атак со стороны РФ.

Только за прошедшую ночь противник успел повредить объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщает Олег Кипер.

Он также официально подтвердил, что двое мирных жителей получили ранения.

Также указано, что информация о погибших пока не поступала.

По словам главы Одесской ОВА, правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

Учитывая, что воздушная атака продолжается, призываю жителей области не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах, — заявил Олег Кипер.

Как уже упоминалось ранее, 12 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине. Под удар врага попало гражданское судно.

Потери армии РФ по состоянию на 13 декабря 2025 года

