Росія здійснює одну з наймасштабніших атак на Одесу

Протягом ночі та ранку 13 грудня країна-агресорка Росія здійснює масштабну комбіновану атаку на Одесі. За словами місцевих мешканців, наразі немає води, опалення й світла практично у всьому місті.

Росія посилює терор Одеси

За словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера, просто зараз регіон переживає одну з наймасованіших повітряних атак з боку РФ.

Лише протягом минулої ночі противник встиг пошкодити об’єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням, — повідомляє Олег Кіпер. Поширити

Він також офіційно підтвердив, що двоє мирних мешканців отримали поранення.

Також вказано, що інформація про загиблих поки не надходила.

За словами очільника Одеської ОВА, наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях, — заявив Олег Кіпер. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 12 грудня російська армія завдала ракетного удару по Одещині. Під удар ворога потрапило цивільне судно.