Росія здійснює одну з наймасштабніших атак на Одесу

Протягом ночі та ранку 13 грудня країна-агресорка Росія здійснює масштабну комбіновану атаку на Одесі. За словами місцевих мешканців, наразі немає води, опалення й світла практично у всьому місті.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, постраждали двоє людей.
- Інформація про загиблих поки не надходила.
Росія посилює терор Одеси
За словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера, просто зараз регіон переживає одну з наймасованіших повітряних атак з боку РФ.
Лише протягом минулої ночі противник встиг пошкодити об’єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.
Він також офіційно підтвердив, що двоє мирних мешканців отримали поранення.
Також вказано, що інформація про загиблих поки не надходила.
За словами очільника Одеської ОВА, наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.
Як уже згадувалося раніше, 12 грудня російська армія завдала ракетного удару по Одещині. Під удар ворога потрапило цивільне судно.
