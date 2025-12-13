Генштаб звітує про нові колосальні втрати армії РФ

Протягом 12 грудня, як повідомляє Генштаб ЗСУ, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили пункт управління БпЛА та два командно-спостережні пункти російських загарбників. Ба більше, українські воїни протягом доби встигли ліквідувати 1300 солдатів РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1 389 день масштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом 13 грудня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 187 780 (+1 300) осіб
танків — 11 409 (+3) од.
бойових броньованих машин — 23 714 (+9) од.
артилерійських систем — 35 032 (+24) од.
РСЗВ — 1 567 (+1) од.
засобів ППО — 1 258 (+2) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 89 684 (+283) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 69 717 (+103) од.
спеціальної техніки — 4 026 (+2) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 40 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 103 керовані бомби.
Крім цього, було залучено для ураження 4687 дронів-камікадзе та здійснено 4061 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, з яких 116 — із реактивних систем залпового вогню.
