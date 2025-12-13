Генштаб звітує про нові колосальні втрати армії РФ
Генштаб звітує про нові колосальні втрати армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Протягом 12 грудня, як повідомляє Генштаб ЗСУ, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили пункт управління БпЛА та два командно-спостережні пункти російських загарбників. Ба більше, українські воїни протягом доби встигли ліквідувати 1300 солдатів РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1 389 день масштабної війни РФ проти України. 
  • Загалом протягом 13 грудня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень.  

Втрати армії РФ станом на 13 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 187 780 (+1 300) осіб

  • танків — 11 409 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 23 714 (+9) од.

  • артилерійських систем — 35 032 (+24) од.

  • РСЗВ — 1 567 (+1) од.

  • засобів ППО — 1 258 (+2) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 89 684 (+283) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 69 717 (+103) од.

  • спеціальної техніки — 4 026 (+2) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 40 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 103 керовані бомби.

Крім цього, було залучено для ураження 4687 дронів-камікадзе та здійснено 4061 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, з яких 116 — із реактивних систем залпового вогню.

