Британія планує "розморозити" 8 млрд фунтів росактивів для України

Офіційний Лондон закликає розморозити 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених у країні російських активів, які дадуть можливість Україні протриматися на тлі загарбницької війни РФ.
Головні тези:
- Процедура розблокування 8 мільярдів фунтів стерлінгів для України поки ще не створена.
- Однак Лондон знає, що ЄС може зробити більше на цьому шляху.
Британія закликає союзників діяти
З заявою з цього приводу виступив шеф британської дипломатії Іветт Купер.
На переконання останньої, союзники України повинні створити скоординований план використання цих російських суверенних активів.
Вона звернула увагу на те, шо прибутки від заморожених активів вже були використані для фінансування України.
Що стосується нового плану, то тут йдеться про використання "касових залишків", що дадуть можливість фінансувати Київ за допомогою "репараційного кредиту" на 2026 і 2027 роки.
Євросоюз також розглядає ще один альтернативний сценарій — пошук британськими та європейськими платниками податків коштів для покриття дефіциту бюджету України в розмірі 137 млрд євро протягом наступних двох років.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-