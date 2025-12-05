Росіяни вбили 12-річну дитину на Дніпропетровщині

Протягом ночі 5 грудня російські загарбники здійснювали атаки на одразу два райони Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, загинув 12-річний хлопчик, ще троє місцевих мешканців були поранені.

Росіяни продовжують вбивати українських дітей

Про наслідки ворожих ударів розповів голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, у Васильківській громаді Синельниківського району армія РФ поцілила дроном по житловому сектору — новою жертвою країни-агресорки став 12-річний хлопчик.

Окрім того, вказано, що внаслідок удару російських загарбників постраждали його батьки — жінка 1988 року народження та чоловік 1986 року народження.

Владислав Гайваненко офіційно підтвердили, що вони отримали необхідну медичну допомогу.

Також вказано, що після нападу ворога росіян почалася пожежа, зруйнований один приватний будинок, ще один пошкоджений.

У Нікопольському районі окупанти обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Покровську громади артилерією, FPV-дронами та з РСЗВ "Град". У Покровській громаді мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий житель (1955 року народження).

Російські загарбники пошкодили приватні оселі, п'ять багатоквартирних будинків, потрощили автівку.