Росіяни вбили 12-річну дитину на Дніпропетровщині
Україна
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Протягом ночі 5 грудня російські загарбники здійснювали атаки на одразу два райони Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, загинув 12-річний хлопчик, ще троє місцевих мешканців були поранені.

Головні тези:

  • Росіяни щоденно атакують мирне населення України.
  • Вони пошкодили багато приватних осель у регіоні.

Про наслідки ворожих ударів розповів голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, у Васильківській громаді Синельниківського району армія РФ поцілила дроном по житловому сектору — новою жертвою країни-агресорки став 12-річний хлопчик.

Фото: dnipropetrovskaODA/26088

Окрім того, вказано, що внаслідок удару російських загарбників постраждали його батьки — жінка 1988 року народження та чоловік 1986 року народження.

Владислав Гайваненко офіційно підтвердили, що вони отримали необхідну медичну допомогу.

Фото: dnipropetrovskaODA/26088

Також вказано, що після нападу ворога росіян почалася пожежа, зруйнований один приватний будинок, ще один пошкоджений.

У Нікопольському районі окупанти обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Покровську громади артилерією, FPV-дронами та з РСЗВ "Град". У Покровській громаді мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий житель (1955 року народження).

Російські загарбники пошкодили приватні оселі, п'ять багатоквартирних будинків, потрощили автівку.

