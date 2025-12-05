Генштаб оголосив про нові колосальні втрати армії РФ
Україна
Генштаб оголосив про нові колосальні втрати армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 4 грудня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1 381 день повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.  

Втрати армії РФ станом на 5 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 178 610 (+1 240) осіб;

  • бойових броньованих машин — 23 686 (+1) од;

  • артилерійських систем — 34 843 (+34) од;

  • РСЗВ — 1 558 (+2) од;

  • літаків — 431 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 86 900 (+424) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 907 (+94) од;

  • спеціальної техніки — 4 014 (+2) од.

Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шалигіне Сумської області; Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.

