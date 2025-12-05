Генштаб оголосив про нові колосальні втрати армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 4 грудня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1 381 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 5 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 178 610 (+1 240) осіб;
бойових броньованих машин — 23 686 (+1) од;
артилерійських систем — 34 843 (+34) од;
РСЗВ — 1 558 (+2) од;
літаків — 431 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 86 900 (+424) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 907 (+94) од;
спеціальної техніки — 4 014 (+2) од.
Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе.
