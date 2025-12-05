Генштаб объявил о новых колоссальных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 5 декабря 2025 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 4 декабря авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Противник активно применяет авиацию, артиллерию и другие виды вооружения, нанося серьезный ущерб населенным пунктам в зоне конфликта.
  • Колоссальные потери РФ свидетельствуют о сложности военной ситуации и жесткости противостояния украинских вооруженных сил.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 178 610 (+1 240) человек;

  • боевых бронированных машин — 23 686 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 34 843 (+34) ед;

  • РСЗО — 1 558 (+2) ед;

  • самолетов — 431 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 900 (+424) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 907 (+94) ед;

  • специальной техники — 4 014 (+2) ед.

Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемых авиабомба.

Кроме этого, произвел 6664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4480 дронов-камикадзе.

Авиационные удары потерпели, в частности, районы населенных пунктов Шалыгино Сумской области; Терноватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григоровка, Веселянка Запорожской области.

