Генштаб объявил о новых колоссальных потерях армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 4 декабря авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.
Главные тезисы
- Противник активно применяет авиацию, артиллерию и другие виды вооружения, нанося серьезный ущерб населенным пунктам в зоне конфликта.
- Колоссальные потери РФ свидетельствуют о сложности военной ситуации и жесткости противостояния украинских вооруженных сил.
Потери армии РФ по состоянию на 5 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 178 610 (+1 240) человек;
боевых бронированных машин — 23 686 (+1) ед;
артиллерийских систем — 34 843 (+34) ед;
РСЗО — 1 558 (+2) ед;
самолетов — 431 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 900 (+424) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 68 907 (+94) ед;
специальной техники — 4 014 (+2) ед.
Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемых авиабомба.
Кроме этого, произвел 6664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4480 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-