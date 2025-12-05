Дроны атаковали российский порт, НПЗ и Совет безопасности Чечни — видео

Ночью 5 декабря беспилотники совершили атаку на порт в российском Темрюк Краснодарского края РФ, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Более того, под удар попал НПЗ в Сызрани Самарской области.

Россию накрыла новая "бавовна"

Ночью в российских соцсетях активно начала распространяться информация о том, что Темрюкский морской торговый порт в Краснодарском крае попал под атаку дронов.

Впоследствии также стало известно о поражении резервуаров с топливом и пожаре.

Прошло немного времени и оперштаб Краснодарского края РФ официально признал факт поражения и пожара. Огонь пытались обуздать 8 единиц техники.

Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание, — сказано в заявлении. Поделиться

Российские оппозиционные медиа проанализировали кадры очевидцев пожара и сообщили, что видео снято с трассы Темрюк-Голубицкая.

Что важно понимать, расстояние от точки съемки до порта — 4 км. Там мощно пылает газовый терминал.

Морской порт Темрюк — порт в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Поделиться

Стоит отметить, что именно там расположен портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов: от газа и до нефти.

Кроме того, известно, что дроны поразили НПЗ в Сызрани Самарской области.

Более того, беспилотники осуществили атаку на высотку бизнес-центра "Грозный-Сити", в которой расположены Совет Безопасности Чечни, счетная палата и избирком.

На фото можно рассмотреть значительные повреждения, однако подробная информация о последствиях удара пока не разглашается.