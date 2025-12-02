Представитель Кремля Димтро Песков начал утверждать, что страна-агрессорка Россия, мол, готова к мирным переговорам, ведь таким образом планирует достичь своих "целей" в войне против Украины.

Кремль не скрывает своего главного замысла

С заявлением на этот счет представитель Путина выступил на брифинге для индийских СМИ.

С помощью мирных переговоров мы должны достичь своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции (так, в России цинично называют войну против Украины — ред.). Дмитрий Песков Спикер Кремля

Он также бесстыдно начал уверять, что страна-агрессорка, мол, хочет мира.

Однако он также продолжает публично врать, что у Путина были "первопричины" начать войну против Украины.

По словам Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Виткоффа начнется 2 декабря примерно в 17:00 по московскому времени.