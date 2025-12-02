Кремль раскрыл свои циничные цели во время мирных переговоров
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль раскрыл свои циничные цели во время мирных переговоров

Песков
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Представитель Кремля Димтро Песков начал утверждать, что страна-агрессорка Россия, мол, готова к мирным переговорам, ведь таким образом планирует достичь своих "целей" в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Песков ясно дал понять, что Москва не собирается отказываться от своих планов.
  • Он также подтвердил, что в скором времени начнется встреча Путина и Виткоффа.

Кремль не скрывает своего главного замысла

С заявлением на этот счет представитель Путина выступил на брифинге для индийских СМИ.

С помощью мирных переговоров мы должны достичь своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции (так, в России цинично называют войну против Украины — ред.).

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Он также бесстыдно начал уверять, что страна-агрессорка, мол, хочет мира.

Однако он также продолжает публично врать, что у Путина были "первопричины" начать войну против Украины.

По словам Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Виткоффа начнется 2 декабря примерно в 17:00 по московскому времени.

Визит Уиткоффа станет шестым в 2025 году. Впервые он посетил Москву в феврале, затем были визиты в Москву и Петербург 13 марта, 11 и 25 апреля, а также 6 августа.

Как вам такое?

