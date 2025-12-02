Представитель Кремля Димтро Песков начал утверждать, что страна-агрессорка Россия, мол, готова к мирным переговорам, ведь таким образом планирует достичь своих "целей" в войне против Украины.
Главные тезисы
- Песков ясно дал понять, что Москва не собирается отказываться от своих планов.
- Он также подтвердил, что в скором времени начнется встреча Путина и Виткоффа.
Кремль не скрывает своего главного замысла
С заявлением на этот счет представитель Путина выступил на брифинге для индийских СМИ.
Он также бесстыдно начал уверять, что страна-агрессорка, мол, хочет мира.
Однако он также продолжает публично врать, что у Путина были "первопричины" начать войну против Украины.
По словам Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Виткоффа начнется 2 декабря примерно в 17:00 по московскому времени.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-