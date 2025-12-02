Речник Кремля Димтро Пєсков почав стверджувати, що країна-агресорка Росія, мовляв, готова до мирних переговорів, адже таким чином планує досягти свої "цілей" у війні проти України.
Головні тези:
- Пєсков чітко дав зрозуміти, що Москва не збирається відмовлятися від своїх планів.
- Він також підтвердив, що незабаром почнеться зустріч Путіна та Віткоффа.
Кремль не приховує свого головного замислу
З заявою з цього приводу представник Путіна виступив на брифінгу для індійських ЗМІ.
Він також почав безсоромно запевняти, що країна-агресорка, мовляв, хоче мира.
Однак він також продовжує публічно брехати, що у Путіна були "першопричини" почати війну проти України.
За словами Дмитра Пєскова, зустріч Володимира Путіна і спецпосланця президента США Стіва Віткоффа розпочнеться 2 грудня приблизно о 17.00 за московським часом.
