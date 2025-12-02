Речник Кремля Димтро Пєсков почав стверджувати, що країна-агресорка Росія, мовляв, готова до мирних переговорів, адже таким чином планує досягти свої "цілей" у війні проти України.

Кремль не приховує свого головного замислу

З заявою з цього приводу представник Путіна виступив на брифінгу для індійських ЗМІ.

За допомогою мирних переговорів ми повинні досягти своїх цілей, поставлених в рамках спеціальної військової операції (так у Росії цинічно називають війну проти України — ред.). Дмитро Пєсков Речник Кремля

Він також почав безсоромно запевняти, що країна-агресорка, мовляв, хоче мира.

Однак він також продовжує публічно брехати, що у Путіна були "першопричини" почати війну проти України.

За словами Дмитра Пєскова, зустріч Володимира Путіна і спецпосланця президента США Стіва Віткоффа розпочнеться 2 грудня приблизно о 17.00 за московським часом.