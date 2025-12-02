Кремль розкрив свої цинічні цілі під час мирних перемовин
Кремль розкрив свої цинічні цілі під час мирних перемовин

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Димтро Пєсков почав стверджувати, що країна-агресорка Росія, мовляв, готова до мирних переговорів, адже таким чином планує досягти свої "цілей" у війні проти України.

Головні тези:

  • Пєсков чітко дав зрозуміти, що Москва не збирається відмовлятися від своїх планів.
  • Він також підтвердив, що незабаром почнеться зустріч Путіна та Віткоффа.

Кремль не приховує свого головного замислу

З заявою з цього приводу представник Путіна виступив на брифінгу для індійських ЗМІ.

За допомогою мирних переговорів ми повинні досягти своїх цілей, поставлених в рамках спеціальної військової операції (так у Росії цинічно називають війну проти України — ред.).

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Він також почав безсоромно запевняти, що країна-агресорка, мовляв, хоче мира.

Однак він також продовжує публічно брехати, що у Путіна були "першопричини" почати війну проти України.

За словами Дмитра Пєскова, зустріч Володимира Путіна і спецпосланця президента США Стіва Віткоффа розпочнеться 2 грудня приблизно о 17.00 за московським часом.

Візит Віткоффа стане шостим у 2025 році. Вперше він відвідав Москву в лютому, потім були візити до Москви і Петербурга 13 березня, 11 і 25 квітня, а також 6 серпня.

