Навроцький висунув вимогу Зеленському для "дружби з Польщею"

Польський лідер Кароль Навроцький хоче, щоб президент України Володимир Зеленський врешті-решт визначився з тим, чи хоче він дружби та добрих відносин з Польщею.
Головні тези:
- Поки Навроцький не планує візиту до України.
- Попри це, він залишається відкритим для контактів з українським колегою.
Відносини Навроцького та Зеленського досі під питанням
Позицію польського лідера озвучив очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, повідомляє Radio Zet.
Він почав стверджувати, що "Україна перебуває у скрутному становищі, і їй слід шукати друзів".
Як зазначив Марчин Пшидач, офіційна Варшава не має надто далекосяжних очікувань.
На цьому тлі посадовець наголосив, що наразі у президента Польщі немає планів щодо візиту до Києва.
Ба більше, він наголосив що запрошення для українського лідера здійснити візит до Польщі залишається у силі.
