Навроцький висунув вимогу Зеленському для "дружби з Польщею"
Джерело:  online.ua

Польський лідер Кароль Навроцький хоче, щоб президент України Володимир Зеленський врешті-решт визначився з тим, чи хоче він дружби та добрих відносин з Польщею.

Головні тези:

  • Поки Навроцький не планує візиту до України.
  • Попри це, він залишається відкритим для контактів з українським колегою.

Відносини Навроцького та Зеленського досі під питанням

Позицію польського лідера озвучив очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, повідомляє Radio Zet.

Він почав стверджувати, що "Україна перебуває у скрутному становищі, і їй слід шукати друзів". 

Цим потенційним другом є Польща і польський президент, але саме український президент повинен проаналізувати, чи хоче він цієї дружби і добрих відносин.

Як зазначив Марчин Пшидач, офіційна Варшава не має надто далекосяжних очікувань.

На цьому тлі посадовець наголосив, що наразі у президента Польщі немає планів щодо візиту до Києва.

Колись, у майбутньому, я можу уявити, що такі візити відбудуться, якщо Київ прийме відповідні рішення, — сказав Пшидач.

Ба більше, він наголосив що запрошення для українського лідера здійснити візит до Польщі залишається у силі.

Він може приїхати до Варшави в будь-який момент, але також для того, щоб ми узгодили певні питання і прийняли рішення, наприклад, щодо історичної тематики, — заявив Пшидач.

