Навроцький висунув вимогу Зеленському для "дружби з Польщею"

Польський лідер Кароль Навроцький хоче, щоб президент України Володимир Зеленський врешті-решт визначився з тим, чи хоче він дружби та добрих відносин з Польщею.

Відносини Навроцького та Зеленського досі під питанням

Позицію польського лідера озвучив очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, повідомляє Radio Zet.

Він почав стверджувати, що "Україна перебуває у скрутному становищі, і їй слід шукати друзів".

Цим потенційним другом є Польща і польський президент, але саме український президент повинен проаналізувати, чи хоче він цієї дружби і добрих відносин. Поширити

Як зазначив Марчин Пшидач, офіційна Варшава не має надто далекосяжних очікувань.

На цьому тлі посадовець наголосив, що наразі у президента Польщі немає планів щодо візиту до Києва.

Колись, у майбутньому, я можу уявити, що такі візити відбудуться, якщо Київ прийме відповідні рішення, — сказав Пшидач. Поширити

Ба більше, він наголосив що запрошення для українського лідера здійснити візит до Польщі залишається у силі.