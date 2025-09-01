"Беззастережно вимагаю репарацій для Польщі!". Навроцький звернувся до Німеччини

Кароль Навроцький заявив, що як президент Польщі, беззастережно вимагає репарації від Німеччини «заради спільного блага» за завдані кривди під час Другої світової війни.

Навроцький вимагає у ФРН репарацій за Другу світову війну

Навроцький вважає необхідним розв’язати питання репарацій від Німеччини для побудови партнерства, заснованого на правді та добрих відносинах.

Беззастережно вимагаю заради спільного блага. Репарації не стануть альтернативою історичній амнезії, але Польща, як держава на передовій, як найважливіша країна на східному фланзі НАТО, потребує справедливості, правди та зрозумілих відносин з Німеччиною, і їй потрібні репарації від німецької держави. Кароль Навроцький Президент Польщі

Про це Навроцький казав 1 вересня на Вестерплатті, де розпочалися урочистості з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни.

Він також закликав уряд підтримати вимогу про репарації від Німеччини.

Я вірю, що прем'єр-міністр і польський уряд зміцнять голос президента на міжнародній арені, і ми разом із нашими західними сусідами збудуємо наше справді безпечне майбутнє. Поширити

3 січня 2023 року Варшава офіційно звернулась до керівництва ООН щодо підтримки польської ініціативи виплат Німеччиною воєнних репарацій Польщі за завдані кривди під час Другої світової війни.