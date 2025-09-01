"Беззастережно вимагаю репарацій для Польщі!". Навроцький звернувся до Німеччини

Кароль Навроцький заявив, що як президент Польщі, беззастережно вимагає репарації від Німеччини «заради спільного блага» за завдані кривди під час Другої світової війни.
Головні тези:
- Навроцький вимагає репарацій від Німеччини заради спільного блага та партнерства на основі правди й добрих відносин.
- Репарації не стануть заміною історичної амнезії, проте Польща потребує справедливості та зрозумілих відносин з Німеччиною.
- Навроцький звернувся до Німеччини з вимогою репарацій у рамках урочистостей з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни.
Навроцький вимагає у ФРН репарацій за Другу світову війну
Навроцький вважає необхідним розв’язати питання репарацій від Німеччини для побудови партнерства, заснованого на правді та добрих відносинах.
Про це Навроцький казав 1 вересня на Вестерплатті, де розпочалися урочистості з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни.
Він також закликав уряд підтримати вимогу про репарації від Німеччини.
3 січня 2023 року Варшава офіційно звернулась до керівництва ООН щодо підтримки польської ініціативи виплат Німеччиною воєнних репарацій Польщі за завдані кривди під час Другої світової війни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-