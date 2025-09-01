"Безоговорочно требую репараций для Польши!". Навроцкий обратился к Германии

Кароль Навроцкий заявил, что как президент Польши, безоговорочно требует репарации от Германии «ради общего блага» за причиненные обиды во время Второй мировой войны.
Главные тезисы
- Навроцкий требует репарации от Германии за обиды, причиненные Польше во время Второй мировой войны.
- Репарации не заменят историческую амнезию, но важны для справедливости и понятных отношений между странами.
- Польше необходимо установить партнерство с Германией на основе правды и хороших отношений.
Навроцкий требует у ФРГ репараций за Вторую мировую войну
Навроцкий считает необходимым решить вопрос репараций от Германии для построения партнерства, основанного на правде и хороших отношениях.
Об этом Навроцкий говорил 1 сентября на Вестерплатте, где начались торжества по случаю 86-летия начала Второй мировой войны.
Он также призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии.
3 января 2023 года Варшава официально обратилась к руководству ООН по поддержке польской инициативы выплат Германией военных репараций Польши за причиненные обиды во время Второй мировой войны.
