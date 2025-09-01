"Безоговорочно требую репараций для Польши!". Навроцкий обратился к Германии

Кароль Навроцкий заявил, что как президент Польши, безоговорочно требует репарации от Германии «ради общего блага» за причиненные обиды во время Второй мировой войны.

Навроцкий требует у ФРГ репараций за Вторую мировую войну

Навроцкий считает необходимым решить вопрос репараций от Германии для построения партнерства, основанного на правде и хороших отношениях.

Безоговорочно требую ради всеобщего блага. Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как государство на передовой, как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и понятных отношениях с Германией, и ей нужны репарации от немецкого государства. Кароль Навроцкий Президент Польши

Об этом Навроцкий говорил 1 сентября на Вестерплатте, где начались торжества по случаю 86-летия начала Второй мировой войны.

Он также призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии.

Я верю, что премьер-министр и польское правительство укрепят голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше действительно безопасное будущее.

3 января 2023 года Варшава официально обратилась к руководству ООН по поддержке польской инициативы выплат Германией военных репараций Польши за причиненные обиды во время Второй мировой войны.