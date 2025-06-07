Новый президент Польши Навроцкий пока не видит Украину в ЕС
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Новый президент Польши Навроцкий пока не видит Украину в ЕС

Навроцкий
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Источник:  online.ua

Кароль Навроцкий, недавно избранный новым президентом Республики Польша, считает, что сейчас Украину не следует принимать в Европейский Союз. Перед этим он заявлял то же о вероятном приеме Украины в НАТО.

Главные тезисы

  • Президент Польши Навроцкий выражает противопоставление вступлению Украины в Европейский Союз, утверждая важность понимания интересов других стран.
  • Навроцкий подчеркивает необходимость поддержки Украины в конфликте с Россией, однако отмечает давление на польские интересы со стороны украинского сельского хозяйства и логистического сектора.
  • Президент высказывает критику в адрес Российской Федерации и подчеркивает важность уважения интересов других стран в контексте поддержки Украины.

Навроцкий пока не видит Украину в ЕС

Слова Навроцкого об Украине в ЕС находятся в его первом зарубежном интервью в должности, которое вышло 7 июня 2025 года на близком к команде Виктора Орбана венгерском правоконсервативном портале Mandiner.hu.

Одним из важнейших вопросов в нашем регионе есть российско-украинская война. В этой связи мы часто слышим из Брюсселя, что Украину следует принять в Европейский Союз по ускоренной процедуре. Каково ваше мнение по этому поводу? Как вы на это отреагируете? — спросили, в частности, у Навроцкого.

Пока я против вступления Украины в Европейский Союз.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Новоизбранный президент Польши

Я знаю, что мы, польское государство, должны поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения. Наибольшей угрозой для меня как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона является Российская Федерация. Это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с Владимиром Путиным, военным преступником. Я очень критически отношусь к Российской Федерации, где, кстати, меня как президента Института национальной памяти (Польши — ред.) преследуют. Мне грозит пять лет заключения в тюрьме. С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с Российской Федерацией, но Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию и другие европейские страны, также имеют свои интересы.

Под своими интересами Польши во взаимоотношениях с Украиной политик назвал Волынскую трагедию и конкуренцию между агросекторами и перевозчиками обеих стран.

Польша представляет такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался, и как президент не соглашусь на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно добиться компромисса и консенсуса по этим вопросам.

Навроцкий видит Украину как страну, которая хотя и очень мужественно защищается от Российской Федерации, также должна уважать интересы других стран, которые в другом поддерживают Украину.

Польша сыграла ведущую роль в поддержке Украины благодаря президенту Анджею Дуди и открытости польских сердец. Это дает основу для более глубоких размышлений над тем, что мы также имеем право на свои интересы.

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