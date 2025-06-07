Новий президент Польщі Навроцький наразі не бачить Україну в ЄС

Кароль Навроцький, якого нещодавно було обрано новим президентом Республіки Польща, вважає, що зараз Україну не слід приймати до Європейського Союзу. Перед цим він заявляв теж саме щодо імовірного прийому України до НАТО.
Головні тези:
- Президент Польщі Кароль Навроцький висловлює протиставлення вступу України до ЄС у своєму першому закордонному інтерв'ю.
- Навроцький наголошує на необхідності підтримки України у конфлікті з Росією, але одночасно вказує на важливість розуміння інтересів інших країн.
- Президент Польщі стверджує, що польські інтереси зазнають певного тиску від українського сільського господарства та логістичного сектору.
Навроцький наразі не бачить Україну в ЄС
Слова Навроцького про Україну в ЄС є у його першому закордонному інтерв'ю на посаді, яке вийшло 7 червня 2025 року на близькому до команди Віктора Орбана угорському правоконсервативному порталі Mandiner.hu.
Одним із найважливіших питань у нашому регіоні є російсько-українська війна. У зв'язку з цим ми часто чуємо з Брюсселя, що Україну слід прийняти до Європейського Союзу за прискореною процедурою. Яка ваша думка з цього приводу? Як ви на це відреагуєте?, — запитали, зокрема, у Навроцького.
Я знаю, що ми, польська держава, повинні підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичного погляду. Найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація. Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене, як президента Інституту національної пам'яті (Польщі — ред.), переслідують. Мені загрожує п'ять років ув'язнення у в'язниці. З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, також мають свої інтереси.
Під "своїми інтересами" Польщі у взаєминах з Україною політик назвав Волинську трагедію та конкуренцію між агросекторами та перевізниками обох країн.
Навроцький бачить Україну як країну, яка, хоча й дуже мужньо захищається від Російської Федерації, також повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну.
Польща відіграла провідну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець. Це дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси.
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