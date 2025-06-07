Новий президент Польщі Навроцький наразі не бачить Україну в ЄС

Кароль Навроцький, якого нещодавно було обрано новим президентом Республіки Польща, вважає, що зараз Україну не слід приймати до Європейського Союзу. Перед цим він заявляв теж саме щодо імовірного прийому України до НАТО.

Навроцький наразі не бачить Україну в ЄС

Слова Навроцького про Україну в ЄС є у його першому закордонному інтерв'ю на посаді, яке вийшло 7 червня 2025 року на близькому до команди Віктора Орбана угорському правоконсервативному порталі Mandiner.hu.

Одним із найважливіших питань у нашому регіоні є російсько-українська війна. У зв'язку з цим ми часто чуємо з Брюсселя, що Україну слід прийняти до Європейського Союзу за прискореною процедурою. Яка ваша думка з цього приводу? Як ви на це відреагуєте?, — запитали, зокрема, у Навроцького.

Наразі я проти вступу України до Європейського Союзу. Кароль Навроцький Новообраний президент Польщі

Я знаю, що ми, польська держава, повинні підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичного погляду. Найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація. Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене, як президента Інституту національної пам'яті (Польщі — ред.), переслідують. Мені загрожує п'ять років ув'язнення у в'язниці. З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, також мають свої інтереси.

Під "своїми інтересами" Польщі у взаєминах з Україною політик назвав Волинську трагедію та конкуренцію між агросекторами та перевізниками обох країн.

Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань. Поширити

Навроцький бачить Україну як країну, яка, хоча й дуже мужньо захищається від Російської Федерації, також повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну.