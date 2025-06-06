"Підозрілі результати". Валенса виступив із гучною заявою щодо президентських виборів у Польщі

Лідер Польщі у 1990-1995 роках Лех Валенса закликав перерахувати голоси другого туру президентських виборів або ж провести їх наново, заявивши, що наявні результати є підозрілими. Водночас премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про розслідування можливих фальсифікацій
Головні тези:
- Лех Валенса виступив із закликом перерахувати голоси другого туру президентських виборів в Польщі через підозрілі результати.
- Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про розслідування можливих фальсифікацій на виборах, що потребують уваги та перевірки.
Валенса закликав перерахувати голоси на президентських виборах у Польщі
Про це політик написав у facebook.
Польський премʼєр Дональд Туск заявив, що наразі кожен зареєстрований випадок порушення підрахунку голосів перевіряють та аналізують.
Можливі шахрайства розслідуються і будуть покарані. Скарги відправлять до Верховного суду. Я розумію емоції, але припущення заздалегідь, що вибори були сфальсифіковані, не служать польській державі.
RMF24 пише, що на дільничій виборчій комісії № 95 у Кракові неправильно підрахували голоси другого туру президентських виборів. Зазначено, що в першому туру кандидат Рафал Тшасковський здобув 550 голосів, коли Навроцький опинився на третьому місці з 218. Натомість у другому турі комісія заявила, що Навроцький здобув 1132 голоси виборців, а Тшасковський — 540.
Згодом виборчий комісар у Кракові Рафал Собчук, коментуючи ситуацію, пояснив: представники комісії виявили помилку в голосуванні, але зміни вносити було пізно. За його словами, таку ситуацію обґрунтовували "втомою та непорозумінням".
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