"Підозрілі результати". Валенса виступив із гучною заявою щодо президентських виборів у Польщі
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Політика
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"Підозрілі результати". Валенса виступив із гучною заявою щодо президентських виборів у Польщі

Валенса
Джерело:  online.ua

Лідер Польщі у 1990-1995 роках Лех Валенса закликав перерахувати голоси другого туру президентських виборів або ж провести їх наново, заявивши, що наявні результати є підозрілими. Водночас премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про розслідування можливих фальсифікацій

Головні тези:

  • Лех Валенса виступив із закликом перерахувати голоси другого туру президентських виборів в Польщі через підозрілі результати.
  • Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про розслідування можливих фальсифікацій на виборах, що потребують уваги та перевірки.

Валенса закликав перерахувати голоси на президентських виборах у Польщі

Про це політик написав у facebook.

Я не маю жодних сумнівів! Результати другого туру виборів повинні бути ретельно перераховані, звертаючи увагу на підозрілі результати, або слід повторити другий тур виборів з кращим спостереженням. У ПІС (консервативна партія Польщі "Право і справедливість") є Ценцкевич, виключно кваліфікований копіювальник, він міг би здійснити неможливу маніпуляцію виборами.

Лех Валенса

Лех Валенса

Експрезидент Польщі

Польський премʼєр Дональд Туск заявив, що наразі кожен зареєстрований випадок порушення підрахунку голосів перевіряють та аналізують.

Можливі шахрайства розслідуються і будуть покарані. Скарги відправлять до Верховного суду. Я розумію емоції, але припущення заздалегідь, що вибори були сфальсифіковані, не служать польській державі.

RMF24 пише, що на дільничій виборчій комісії № 95 у Кракові неправильно підрахували голоси другого туру президентських виборів. Зазначено, що в першому туру кандидат Рафал Тшасковський здобув 550 голосів, коли Навроцький опинився на третьому місці з 218. Натомість у другому турі комісія заявила, що Навроцький здобув 1132 голоси виборців, а Тшасковський — 540.

Місцеві медіа назвали це "виборчим дивом", вказавши на сумніви різкої зміни підтримки.

Згодом виборчий комісар у Кракові Рафал Собчук, коментуючи ситуацію, пояснив: представники комісії виявили помилку в голосуванні, але зміни вносити було пізно. За його словами, таку ситуацію обґрунтовували "втомою та непорозумінням".

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