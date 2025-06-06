"Подозрительные результаты". Валенса выступил с громким заявлением о президентских выборах в Польше
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"Подозрительные результаты". Валенса выступил с громким заявлением о президентских выборах в Польше

Валенса
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Источник:  online.ua

Лидер Польши в 1990-1995 годах Лех Валенса призвал перечислить голоса второго тура президентских выборов или провести их заново, заявив, что имеющиеся результаты являются подозрительными. В то же время премьер-министр Дональд Туск заявил о расследовании возможных фальсификаций.

Главные тезисы

  • Лех Валенса призвал пересчитать голоса на президентских выборах в Польше из-за подозрительных результатов.
  • Премьер-министр Дональд Туск заявил о необходимости расследования возможных фальсификаций на выборах.

Валенса призвал пересчитать голоса на президентских выборах в Польше

Об этом политик написал в Facebook.

Я не имею никаких сомнений! Результаты второго тура выборов должны быть тщательно перечислены, обращая внимание на подозрительные результаты, или следует повторить второй тур выборов с лучшим наблюдением.

Лех Валенса

Лех Валенса

Экс-президент Польши

Польский премьер Дональд Туск заявил, что каждый зарегистрированный случай нарушения подсчета голосов проверяют и анализируют.

Возможные мошенничества расследуются и будут наказаны. Жалобы отправят в Верховный суд. Я понимаю эмоции, но предположение заранее, что выборы были сфальсифицированы, не служат польскому государству.

RMF24 пишет, что на участковой избирательной комиссии №95 в Кракове неправильно подсчитали голоса второго тура президентских выборов. Отмечено, что в первом туре кандидат Рафал Тшасковский получил 550 голосов, когда Навроцкий оказался на третьем месте из 218. Во втором туре комиссия заявила, что Навроцкий получил 1132 голоса избирателей, а Тшасковский — 540.

Местные медиа назвали это "избирательным чудом", указав на сомнения резкого изменения поддержки.

Впоследствии избирательный комиссар в Кракове Рафал Собчук, комментируя ситуацию, объяснил: представители комиссии обнаружили ошибку в голосовании, но изменения вносить было поздно.

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