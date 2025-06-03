Новый президент Польши Навроцкий раскрыл свои планы относительно Украины

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что рассчитывает на продолжение и развитие тесного партнерства с Украиной. Кроме того, он отметил важность решения сложных исторических вопросов между двумя государствами.
Главные тезисы
- Кароль Навроцкий отреагировал на поздравления Зеленского с победой на выборах.
- Он подчеркнул, что готов к плодотворному сотрудничеству с Украиной.
Навроцкий раскрыл свои планы по Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский сразу поздравил своего нового коллегу с победой на выборах.
На это Кароль Навроцкий ответил отдельным заявлением:
По его убеждению, именно Польше досталась роль одного из самых преданных союзников Украины перед лицом российской агрессии.
На этом фоне Навроцкий добавил, что официальная Варшава была самым решительным сторонником Украины и ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем Польша.
Новый глава государства подтвердил свою готовность работать дальше и укреплять отношения между Варшавой и Киевом.
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