Новый президент Польши Навроцкий раскрыл свои планы относительно Украины
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Новый президент Польши Навроцкий раскрыл свои планы относительно Украины

Навроцкий раскрыл свои планы по Украине
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Источник:  online.ua

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что рассчитывает на продолжение и развитие тесного партнерства с Украиной. Кроме того, он отметил важность решения сложных исторических вопросов между двумя государствами.

Главные тезисы

  • Кароль Навроцкий отреагировал на поздравления Зеленского с победой на выборах.
  • Он подчеркнул, что готов к плодотворному сотрудничеству с Украиной.

Навроцкий раскрыл свои планы по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский сразу поздравил своего нового коллегу с победой на выборах.

На это Кароль Навроцкий ответил отдельным заявлением:

Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Будущий президент Польши

По его убеждению, именно Польше досталась роль одного из самых преданных союзников Украины перед лицом российской агрессии.

На этом фоне Навроцкий добавил, что официальная Варшава была самым решительным сторонником Украины и ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем Польша.

Новый глава государства подтвердил свою готовность работать дальше и укреплять отношения между Варшавой и Киевом.

Я питаю надежду, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе.

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