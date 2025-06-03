Новий президент Польщі Навроцький розкрив свої плани щодо України

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що розраховує на продовження та розвиток тісного партнерства з Україною. Окрім того, він вказав на важливість вирішення складних історичних питань між двома державами.
Головні тези:
- Кароль Навроцький відреагував на привітання Зеленського з перемогою на виборах.
- Він наголосив, що готовий до плідної співпраці з Україною.
Навроцький розкрив свої плани щодо України
Український лідер Володимир Зеленський одразу привітав свого нового колегу з перемогою на виборах.
На це Кароль Навроцький відповів окремою заявою:
На його переконання, саме Польщі дісталася роль одного з найвідданіших союзників України перед обличчям російської агресії.
На цьому тлі Навроцький додав, що офіційна Варшава була найрішучішим прихильником України й жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж Польща.
Новий глава держави підтвердив свою готовність працювати далі й зміцнювати відносини між Варшавою та Києвом.
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