Новий президент Польщі Навроцький розкрив свої плани щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Новий президент Польщі Навроцький розкрив свої плани щодо України

Навроцький готовий до співпраці з Україною
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Джерело:  online.ua

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що розраховує на продовження та розвиток тісного партнерства з Україною. Окрім того, він вказав на важливість вирішення складних історичних питань між двома державами.

Головні тези:

  • Кароль Навроцький відреагував на привітання Зеленського з перемогою на виборах.
  • Він наголосив, що готовий до плідної співпраці з Україною.

Навроцький розкрив свої плани щодо України

Український лідер Володимир Зеленський одразу привітав свого нового колегу з перемогою на виборах.

На це Кароль Навроцький відповів окремою заявою:

Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Майбутній президент Польщі

На його переконання, саме Польщі дісталася роль одного з найвідданіших союзників України перед обличчям російської агресії.

На цьому тлі Навроцький додав, що офіційна Варшава була найрішучішим прихильником України й жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж Польща.

Новий глава держави підтвердив свою готовність працювати далі й зміцнювати відносини між Варшавою та Києвом.

Я плекаю надію, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом.

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