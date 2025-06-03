Новий президент Польщі Навроцький розкрив свої плани щодо України

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що розраховує на продовження та розвиток тісного партнерства з Україною. Окрім того, він вказав на важливість вирішення складних історичних питань між двома державами.

Навроцький розкрив свої плани щодо України

Український лідер Володимир Зеленський одразу привітав свого нового колегу з перемогою на виборах.

На це Кароль Навроцький відповів окремою заявою:

Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань Кароль Навроцький Майбутній президент Польщі

На його переконання, саме Польщі дісталася роль одного з найвідданіших союзників України перед обличчям російської агресії.

На цьому тлі Навроцький додав, що офіційна Варшава була найрішучішим прихильником України й жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж Польща.

Новий глава держави підтвердив свою готовність працювати далі й зміцнювати відносини між Варшавою та Києвом.