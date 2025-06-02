Выборы президента Польши. Кароль Навроцкий победил во втором туре

Кароль Навроцкий обошел своего конкурента Рафала Тшасковского на выборах президента Польши с результатом 50,89% против 49,11%.

Навроцкий станет президентом Польши

На президентских выборах в Польше победил Кароль Навроцкий. Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета 100% избирательных участков.

Директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши. Его оппонент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

Президентские выборы в Польше в 2025 году стали одними из самых напряженных в последние годы. Первый тур состоялся 18 мая, а второй — 1 июня. Во втором туре соревновались два кандидата с противоположными политическими взглядами:

Рафал Тшасковский — либеральный мэр Варшавы, представитель правящей коалиции "Гражданская платформа", сторонник европейской интеграции, реформ судебной системы и поддержки прав ЛГБТ+.

Кароль Навроцкий — консервативный историк, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость", выступает за традиционные ценности, ограничение влияния ЕС и осторожную политику вступления Украины в НАТО.

Кароль Навроцкий пропагандирует идею Poland First. В частности, в социальной политике Навроцкий настаивает на приоритете поляков в госуслугах и ограничении помощи иностранцам. Поделиться

Относительно войны в Украине он сказал, что «Украина еще много сделать для Польши» и уверял, что никогда не допустит отправления польских солдат воевать в Украине.

Стратегический интерес Польши — как можно дальше оттолкнуть от поляков угрозу неоимперской, посткоммунистической России. Мир в Украине должен быть продолжительным и справедливым, а не просто отложенной войной. А еще мы не должны впадать в ура-оптимизм по делу Украины к ЕС и НАТО.

Ранее Навроцкий неоднократно поднимал вопрос Волынской трагедии и говорил, что не видит Украину в международных альянсах, пока она не «признает вину».