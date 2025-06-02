Вибори президента Польщі. Кароль Навроцький переміг у другому турі
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Вибори президента Польщі. Кароль Навроцький переміг у другому турі

Навроцький
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Джерело:  Gazeta Wyborcza

Кароль Навроцький обійшов свого конкурента Рафала Тшасковського на виборах президента Польщі з результатом 50,89% проти 49,11%.

Головні тези:

  • Кароль Навроцький став новим президентом Польщі, обігнавши Рафала Тшасковського у другому турі виборів.
  • Навроцький відмовляється від військових дій Польщі у війні в Україні та підтримує ідею Poland First.

Навроцький стане президентом Польщі

На президентських виборах у Польщі переміг Кароль Навроцький. Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць.

Директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі. Його опонент — мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів.

Президентські вибори в Польщі 2025 року стали одними з найнапруженіших за останні роки. Перший тур відбувся 18 травня, а другий — 1 червня. У другому турі змагалися два кандидати з протилежними політичними поглядами:

Рафал Тшасковський — ліберальний мер Варшави, представник правлячої коаліції "Громадянська платформа", прихильник європейської інтеграції, реформ судової системи та підтримки прав ЛГБТ+ .

Кароль Навроцький — консервативний історик, підтриманий опозиційною партією "Право і справедливість", виступає за традиційні цінності, обмеження впливу ЄС та обережну політику щодо вступу України до НАТО.

Кароль Навроцький пропагує ідею Poland First. Зокрема, у соціальній політиці Навроцький наполягає на пріоритеті поляків у держпослугах і на обмеженні допомоги іноземцям.

Щодо війни в Україні він сказав, що «Україна ще має багато зробити для Польщі» та запевняв, що ніколи не допустить відправлення польських солдатів воювати в Україні.

Стратегічний інтерес Польщі — якнайдалі відштовхнути від поляків загрозу неоімперської, посткомуністичної Росії. Мир в Україні має бути тривалим і справедливим, а не просто відкладеною війною. А ще ми не повинні впадати в ура-оптимізм у справі України до ЄС і НАТО.

Раніше Навроцький неодноразово порушував питання Волинської трагедії та казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, поки вона не «визнає провину».

Нагадаємо, у першому турі виборів 18 травня Тшасковський набрав 31,4% голосів, випередивши Навроцького менш ніж на два відсоткові пункти.

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