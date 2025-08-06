Новый президент Польши Навроцкий неожиданно объявил об изменении Конституции
Категория
Политика
Дата публикации

Новый президент Польши Навроцкий неожиданно объявил об изменении Конституции

Навроцкий
Читати українською
Источник:  online.ua

Кароль Навроцкий, который 6 августа официально стал президентом Польши, объявил о создании Совета по изменению государственного устройства при президентском дворце и работе над новой Конституцией страны.

Главные тезисы

  • Президент Польши Навроцкий инициировал процесс изменения Конституции страны с акцентом на восстановление государственной системы.
  • Новая Конституция Польши планируется быть готовой к принятию в 2030 году.
  • На создание Совета по изменению государственного устройства будут приглашены представители всех политических кругов и ученые.

Навроцкий анонсировал изменение Конституции Польши

Я считаю, что новая Конституция будет готова к принятию в 2030 году. Это путь, по которому нужно идти, и поляки хотят восстановления государственной системы.

Он добавил, что пригласит в Совет по вопросам изменения государственного устройства представителей всех политических кругов, ученых, тех людей, которым близка забота о польском государстве и его правовой системе.

Я с благодарностью смотрю на создателей Конституции 1997 года, охранником которой я и буду.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Президент Польши

Навроцкий подчеркнул, что сегодня, спустя почти 30 лет, Польша находится в совершенно новой социальной и геополитической ситуации.

В последнее время произошло так много споров о полномочиях, польская Конституция поднимается так регулярно, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой Конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году.

По словам нового президента Польши, граждане нуждаются в четких, прозрачных принципах сотрудничества между политиками, обеспечении интересов суверенитета, безопасности польского государства, и нужно это делать уже сейчас, начиная с 2025 года, чтобы быть готовыми позже в 2030 году.

Напомним, Кароль Навроцкий, кандидат от "Права и справедливости", одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше, набрав чуть более 51% голосов. Его соперник, либерал Рафал Тшасковский, уступил результат более 48%.

Позиция Навроцкого по отношению к Украине вызывает неоднозначную реакцию. Он выступает за военную помощь Киеву, но настаивает на предварительном решении исторических вопросов, в частности, относительно Волынской трагедии.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы президента Польши. Кароль Навроцкий победил во втором туре
Навроцкий
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новый президент Польши Навроцкий раскрыл свои планы относительно Украины
Навроцкий раскрыл свои планы по Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новый президент Польши Навроцкий пока не видит Украину в ЕС
Навроцкий

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?