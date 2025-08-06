Новый президент Польши Навроцкий неожиданно объявил об изменении Конституции

Кароль Навроцкий, который 6 августа официально стал президентом Польши, объявил о создании Совета по изменению государственного устройства при президентском дворце и работе над новой Конституцией страны.

Навроцкий анонсировал изменение Конституции Польши

Я считаю, что новая Конституция будет готова к принятию в 2030 году. Это путь, по которому нужно идти, и поляки хотят восстановления государственной системы.

Он добавил, что пригласит в Совет по вопросам изменения государственного устройства представителей всех политических кругов, ученых, тех людей, которым близка забота о польском государстве и его правовой системе.

Я с благодарностью смотрю на создателей Конституции 1997 года, охранником которой я и буду. Кароль Навроцкий Президент Польши

Навроцкий подчеркнул, что сегодня, спустя почти 30 лет, Польша находится в совершенно новой социальной и геополитической ситуации.

В последнее время произошло так много споров о полномочиях, польская Конституция поднимается так регулярно, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой Конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году. Поделиться

По словам нового президента Польши, граждане нуждаются в четких, прозрачных принципах сотрудничества между политиками, обеспечении интересов суверенитета, безопасности польского государства, и нужно это делать уже сейчас, начиная с 2025 года, чтобы быть готовыми позже в 2030 году.

Напомним, Кароль Навроцкий, кандидат от "Права и справедливости", одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше, набрав чуть более 51% голосов. Его соперник, либерал Рафал Тшасковский, уступил результат более 48%.

Позиция Навроцкого по отношению к Украине вызывает неоднозначную реакцию. Он выступает за военную помощь Киеву, но настаивает на предварительном решении исторических вопросов, в частности, относительно Волынской трагедии.