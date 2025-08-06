Новий президент Польщі Навроцький неочікувано оголосив про зміну Конституції

Кароль Навроцький, який 6 серпня офіційно став президентом Польщі, оголосив про створення Ради з питань зміни державного устрою при президентському палаці та роботу над новою Конституцією країни.

Навроцький анонсував зміну Конституції Польщі

Я вважаю, що нова Конституція буде готова до прийняття у 2030 році. Це шлях, яким треба йти, і поляки хочуть відновлення державної системи.

Він додав, що запросить до Ради з питань зміни державного устрою представників усіх політичних кіл, науковців, тих людей, яким близька турбота про польську державу і її правову систему.

Я з вдячністю дивлюся на творців Конституції 1997 року, охоронцем якої я є і буду. Кароль Навроцький Президент Польщі

Навроцький наголосив, що сьогодні, після майже 30 років, Польща перебуває в абсолютно новій соціальній та геополітичній ситуації.

Останнім часом сталося так багато суперечок про повноваження, польська Конституція порушується так регулярно, що ми, як політичний клас, повинні почати працювати над рішеннями для нової Конституції, яка буде готова до прийняття, я сподіваюся і вірю, у 2030 році. Поширити

За словами нового президента Польщі, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, забезпечення інтересів суверенітету, безпеки польської держави, і потрібно це робити вже зараз, починаючи з 2025 року, щоб бути готовими найпізніше у 2030 році.

Нагадаємо, Кароль Навроцький, кандидат від "Права і справедливості", здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Польщі, набравши трохи понад 51% голосів. Його суперник, ліберал Рафал Тшасковський, поступився з результатом понад 48%.

Позиція Навроцького щодо України викликає неоднозначну реакцію. Він виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому розв'язанні історичних питань, зокрема щодо Волинської трагедії.