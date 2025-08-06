Новий президент Польщі Навроцький неочікувано оголосив про зміну Конституції

Кароль Навроцький, який 6 серпня офіційно став президентом Польщі, оголосив про створення Ради з питань зміни державного устрою при президентському палаці та роботу над новою Конституцією країни.
Головні тези:
- Президент Польщі Навроцький заявив про створення Ради для зміни Конституції та роботу над новою Конституцією країни.
- Навроцький вважає, що нова Конституція має бути готова до прийняття у 2030 році з акцентом на відновлення державної системи.
Навроцький анонсував зміну Конституції Польщі
Я вважаю, що нова Конституція буде готова до прийняття у 2030 році. Це шлях, яким треба йти, і поляки хочуть відновлення державної системи.
Він додав, що запросить до Ради з питань зміни державного устрою представників усіх політичних кіл, науковців, тих людей, яким близька турбота про польську державу і її правову систему.
Навроцький наголосив, що сьогодні, після майже 30 років, Польща перебуває в абсолютно новій соціальній та геополітичній ситуації.
За словами нового президента Польщі, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, забезпечення інтересів суверенітету, безпеки польської держави, і потрібно це робити вже зараз, починаючи з 2025 року, щоб бути готовими найпізніше у 2030 році.
Нагадаємо, Кароль Навроцький, кандидат від "Права і справедливості", здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Польщі, набравши трохи понад 51% голосів. Його суперник, ліберал Рафал Тшасковський, поступився з результатом понад 48%.
Позиція Навроцького щодо України викликає неоднозначну реакцію. Він виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому розв'язанні історичних питань, зокрема щодо Волинської трагедії.
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