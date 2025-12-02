Навроцкий выдвинул требование Зеленскому для "дружбы с Польшей"

Польский лидер Кароль Навроцкий хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский в конце концов определился с тем, хочет ли он дружбы и хороших отношений с Польшей.
Главные тезисы
- Пока Навроцкий не планирует визит в Украину.
- Несмотря на это, он остается открытым для контактов с украинским коллегой.
Отношения Навроцкого и Зеленского до сих пор под вопросом
Позицию польского лидера озвучил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, сообщает Radio Zet.
Он начал утверждать, что "Украина находится в затруднительном положении, и ей следует искать друзей".
Как отметил Марчин Пшидач, официальная Варшава не имеет слишком больших ожиданий.
На этом фоне чиновник отметил, что у президента Польши пока нет планов касательно визита в Киев.
Более того, он подчеркнул, что приглашение для украинского лидера совершить визит в Польшу остается в силе.
