Навроцкий выдвинул требование Зеленскому для "дружбы с Польшей"
Навроцкий выдвинул требование Зеленскому для "дружбы с Польшей"

Отношения Навроцкого и Зеленского до сих пор под вопросом
Источник:  online.ua

Польский лидер Кароль Навроцкий хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский в конце концов определился с тем, хочет ли он дружбы и хороших отношений с Польшей.

Главные тезисы

  • Пока Навроцкий не планирует визит в Украину.
  • Несмотря на это, он остается открытым для контактов с украинским коллегой.

Отношения Навроцкого и Зеленского до сих пор под вопросом

Позицию польского лидера озвучил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, сообщает Radio Zet.

Он начал утверждать, что "Украина находится в затруднительном положении, и ей следует искать друзей".

Этим потенциальным другом является Польша и польский президент, но именно украинский президент должен проанализировать, хочет ли он этой дружбы и хороших отношений.

Как отметил Марчин Пшидач, официальная Варшава не имеет слишком больших ожиданий.

На этом фоне чиновник отметил, что у президента Польши пока нет планов касательно визита в Киев.

Когда-нибудь, в будущем, я могу представить, что такие визиты состоятся, если Киев примет соответствующие решения, — сказал Пшидач.

Более того, он подчеркнул, что приглашение для украинского лидера совершить визит в Польшу остается в силе.

Он может приехать в Варшаву в любой момент, но также для того, чтобы мы согласовали определенные вопросы и приняли решение, например по исторической тематике, — заявил Пшидач.

