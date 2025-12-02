Трамп хоче повернути Путіну заморожені російські активи

Як вдалося дізнатися виданню Politico, команда президента США Дональда Трампа ще кілька місяців тому дала зрозуміти ЄС, що має намір повернути країні-агресорці РФ її заморожені активи після підписання мирної угоди щодо України.
Головні тези:
- Трамп пропонує інвестувати російські активи у фонд для підтримки України та для створення окремого американо-російського фонду.
- Влада Євросоюзу поки чинить опір офіційному Вашингтону.
Трамп хоче мати вирішальний голос у рішенні щодо росактивів
Згідно з даними анонімних джерел, члени команди президента США повідомили про це посланцю ЄС із санкцій Девіду О’Саллівану.
Попри тиск з боку офіційного Вашингтона, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не збирається відмовлятися від ідею використання цих активів для фінансування України.
Офіційний Брюссель розізлив пункт у 28-сторінковому плані Трампа, який передбачав інвестування 100 млрд доларів російських активів у "зусилля США з відновлення та інвестування в Україну", а решту — у створення окремого американо-російського фонду.
Влада ЄС розцінила це як намагання Білого дому забрати частину коштів, а решту поділити з Путіним.
Головною проблемою досі залишається те, що Бельгія підтримує позицію Трамп, вважаючи конфіскацію активів перешкодою для можливого мирного врегулювання.
