Трамп хоче повернути Путіну заморожені російські активи
Трамп
Джерело:  Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico, команда президента США Дональда Трампа ще кілька місяців тому дала зрозуміти ЄС, що має намір повернути країні-агресорці РФ її заморожені активи після підписання мирної угоди щодо України.

Головні тези:

  • Трамп пропонує інвестувати російські активи у фонд для підтримки України та для створення окремого американо-російського фонду.
  • Влада Євросоюзу поки чинить опір офіційному Вашингтону.

Трамп хоче мати вирішальний голос у рішенні щодо росактивів

Згідно з даними анонімних джерел, члени команди президента США повідомили про це посланцю ЄС із санкцій Девіду О’Саллівану.

Попри тиск з боку офіційного Вашингтона, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не збирається відмовлятися від ідею використання цих активів для фінансування України.

Офіційний Брюссель розізлив пункт у 28-сторінковому плані Трампа, який передбачав інвестування 100 млрд доларів російських активів у "зусилля США з відновлення та інвестування в Україну", а решту — у створення окремого американо-російського фонду.

Влада ЄС розцінила це як намагання Білого дому забрати частину коштів, а решту поділити з Путіним.

Головною проблемою досі залишається те, що Бельгія підтримує позицію Трамп, вважаючи конфіскацію активів перешкодою для можливого мирного врегулювання.

Журналісти зазначають, що прем’єр Бельгії Барт де Вевер може отримати додаткову підтримку в своїй відмові погодитися на "репараційний кредит" Україні — зі сторони адміністрації Дональда Трампа.

Більше по темі

Чи буде Путін обговорювати "мирний план" Трампа — відповідь Пєскова
Пєсков
Путін збрехав про окупацію Вовчанська напередодні візиту Віткоффа
Центр протидії дезінформації
Путін бреше про просування армії РФ на фронті
Трамп почав реалізовувати "сценарій мрії для Росії"
Путін втілює свої плани руками Трампа

