Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес озвучив прогноз, що “мирний план” американського лідера Дональда Трампа щодо завершення російської війни може стати болючим ударом не лише для України, а й для НАТО.
Головні тези:
- Трамп активно лобіює ідею тотальної амністії Росії після усіх її злочинів..
- Саме це може підірвати НАТО зсередини.
Путін втілює свої плани руками Трампа
На переконання іноземних аналітиків, новий “мирний план” США може стати причиною розколу в НАТО.
Свою думку з цього приводу озвучив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес:
Журналісти переконані: російські диктатор уже давно усвідомив, що не може розгромити війська НАТО у повномасштабній війні.
Путін не може заперечувати той факт, що його солдати не здатні здолати навіть українських воїнів.
Тому наразі єдиний план глави Кремля полягає в тому, щоб перемогти Альянс на політичній арені, підірвавши його зсередини.
