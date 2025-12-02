Трамп почав реалізовувати "сценарій мрії для Росії"
Путін втілює свої плани руками Трампа
Джерело:  The Wall Street Journal

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес озвучив прогноз, що “мирний план” американського лідера Дональда Трампа щодо завершення російської війни може стати болючим ударом не лише для України, а й для НАТО.

Головні тези:

  • Трамп активно лобіює ідею тотальної амністії Росії після усіх її злочинів..
  • Саме це може підірвати НАТО зсередини.

На переконання іноземних аналітиків, новий “мирний план” США може стати причиною розколу в НАТО.

Свою думку з цього приводу озвучив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес:

Це сценарій мрії для Росії. З часів Радянського Союзу її метою було вбити клин між США та Європою. Я думаю, що причина, чому Трамп ігнорує Європу, полягає в тому, що він вважає Європу незначною.

Журналісти переконані: російські диктатор уже давно усвідомив, що не може розгромити війська НАТО у повномасштабній війні.

Путін не може заперечувати той факт, що його солдати не здатні здолати навіть українських воїнів.

Тому наразі єдиний план глави Кремля полягає в тому, щоб перемогти Альянс на політичній арені, підірвавши його зсередини.

Політично Росія на межі перемоги. Це створить величезні розбіжності в трансатлантичному партнерстві, — попереджає членів НАТО Ед Арнольд, колишній офіцер британської армії.

Битва за Покровськ. Командувач ДШВ виступив з важливим попередженням
Битва за Покровськ триває
Путін збрехав про окупацію Вовчанська напередодні візиту Віткоффа
Центр протидії дезінформації
Путін бреше про просування армії РФ на фронті
Українські воїни атакували підрозділ "Ахмат" і будівлю ФСБ у Чечні — відео
Чечня знову опинилася під ударами України

