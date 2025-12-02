Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес озвучив прогноз, що “мирний план” американського лідера Дональда Трампа щодо завершення російської війни може стати болючим ударом не лише для України, а й для НАТО.

Путін втілює свої плани руками Трампа

На переконання іноземних аналітиків, новий “мирний план” США може стати причиною розколу в НАТО.

Свою думку з цього приводу озвучив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес:

Це сценарій мрії для Росії. З часів Радянського Союзу її метою було вбити клин між США та Європою. Я думаю, що причина, чому Трамп ігнорує Європу, полягає в тому, що він вважає Європу незначною. Поширити

Журналісти переконані: російські диктатор уже давно усвідомив, що не може розгромити війська НАТО у повномасштабній війні.

Путін не може заперечувати той факт, що його солдати не здатні здолати навіть українських воїнів.

Тому наразі єдиний план глави Кремля полягає в тому, щоб перемогти Альянс на політичній арені, підірвавши його зсередини.