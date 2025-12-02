Українські воїни атакували підрозділ "Ахмат" і будівлю ФСБ у Чечні — відео
Українські воїни атакували підрозділ "Ахмат" і будівлю ФСБ у Чечні — відео

Чечня знову опинилася під ударами України
Джерело:  online.ua

Протягом ночі дрони Сил оборони України здійснювали потужні атаку на окуповану Росією Чечню. Під удари потрапила база підрозділу "Ахмат" у місті Гудермес та будівля ФСБ в Ахчой-Мартані.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 378-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.  
  • Українські воїни щоденно продовжують завдавати ударів по території ворога.

Чечня знову опинилася під ударами України

Згідно з останніми даними, уночі 2 грудня було атаковано одразу три НПЗ в Росії:

  • у Туапсе,

  • в Ільському (Краснодарський край),

  • у Лівнах (Орловська область).

Окрім того, повідомляється про удар по місцю дислокації полку “Ахмат” у Гудермесі, Чечня.

Також була успішно уражена будівля ФСБ в Ахчой-Мартані.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на 2 грудня 2025 року:

  • особового складу — близько 1 175 030 (+1 110) осіб

  • бойових броньованих машин — 23 679 (+1) од.

  • артилерійських систем — 34 768 (+14) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 86 141 (+51) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 641 (+58) од.

  • спеціальної техніки — 4 011 (+1) од.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога.

