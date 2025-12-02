Українські воїни атакували підрозділ "Ахмат" і будівлю ФСБ у Чечні — відео

Протягом ночі дрони Сил оборони України здійснювали потужні атаку на окуповану Росією Чечню. Під удари потрапила база підрозділу "Ахмат" у місті Гудермес та будівля ФСБ в Ахчой-Мартані.
Головні тези:
- Розпочалася 1 378-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Українські воїни щоденно продовжують завдавати ударів по території ворога.
Чечня знову опинилася під ударами України
Згідно з останніми даними, уночі 2 грудня було атаковано одразу три НПЗ в Росії:
у Туапсе,
в Ільському (Краснодарський край),
у Лівнах (Орловська область).
Окрім того, повідомляється про удар по місцю дислокації полку “Ахмат” у Гудермесі, Чечня.
Також була успішно уражена будівля ФСБ в Ахчой-Мартані.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на 2 грудня 2025 року:
особового складу — близько 1 175 030 (+1 110) осіб
бойових броньованих машин — 23 679 (+1) од.
артилерійських систем — 34 768 (+14) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 86 141 (+51) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 641 (+58) од.
спеціальної техніки — 4 011 (+1) од.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога.
