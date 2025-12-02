Уночі 2 грудня почалася масштабна пожежа на нафтобазі в місті Лівни Орловської області РФ — це сталося після атаки українських безпілотників.

“Бавовна” в Росії 2 грудня — що відомо

З заявою з цього приводу виступив губернатор регіону Андрій Кличков.

За його словами, вночі Орловська область вкотре потрапила під удари українських дронів.

У результаті сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі, — заявив Кличков. Поширити

Він також наголосив, що серед цивільного населення постраждалих немає.

На місці працюють співробітники МНС і проводяться необхідні заходи з ліквідації наслідків, — додав ставленик Кремля у регіоні. Поширити

Опозиційні російські ЗМІ швидко дізналися, що в Лівнах під атакою була нафтобаза.

Що важливо розуміти, там знаходиться нафтобаза "Орелнафтопродукт", яка востаннє буда атакована Україною ще 24 січня 2025 року.

Також вранці Міноборони РФ заявило, що їхня ППО нібито перехопила і знищила 45 українських дронів: