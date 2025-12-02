У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів — відео
У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів — відео

Джерело:  online.ua

Уночі 2 грудня почалася масштабна пожежа на нафтобазі в місті Лівни Орловської області РФ — це сталося після атаки українських безпілотників.

Головні тези:

  • У Лівнах розташована нафтобаза "Орелнафтопродукт". 
  • Вона вже була атакована Україною 24 січня 2025 року.

“Бавовна” в Росії 2 грудня — що відомо

З заявою з цього приводу виступив губернатор регіону Андрій Кличков.

За його словами, вночі Орловська область вкотре потрапила під удари українських дронів.

У результаті сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі, — заявив Кличков.

Він також наголосив, що серед цивільного населення постраждалих немає.

На місці працюють співробітники МНС і проводяться необхідні заходи з ліквідації наслідків, — додав ставленик Кремля у регіоні.

Опозиційні російські ЗМІ швидко дізналися, що в Лівнах під атакою була нафтобаза.

Що важливо розуміти, там знаходиться нафтобаза "Орелнафтопродукт", яка востаннє буда атакована Україною ще 24 січня 2025 року.

Також вранці Міноборони РФ заявило, що їхня ППО нібито перехопила і знищила 45 українських дронів:

  • 14 безпілотників нібито збили над Брянською областю,

  • 8 — над Краснодарським краєм,

  • 5 — над Волгоградською областю,

  • 4 — над Чечнею,

  • 2 — над Ростовською областю,

  • по 1 — над Орловською, Липецькою і Тверською областями,

  • 3 — над акваторією Чорного моря,

  • 6 — над Кримом.

