Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 39 цілей

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 1-2 грудня російські загарбники здійснювали атаку на українську територію 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити кілька десятків ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.
- Атака досі триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Сили ППО оголосили результати відбиття атаки РФ
Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 1 грудня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Криму та Донецька.
Що важливо розуміти, понад 35 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.
