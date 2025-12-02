Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 39 цілей
Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 39 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 1-2 грудня російські загарбники здійснювали атаку на українську територію 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити кілька десятків ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.
  • Атака досі триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Сили ППО оголосили результати відбиття атаки РФ

Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 1 грудня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Криму та Донецька.

Що важливо розуміти, понад 35 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

