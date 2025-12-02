Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 39 целей
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 39 целей

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО объявили результаты отражения атаки РФ
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 1-2 декабря российские захватчики совершали атаку на украинскую территорию 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить несколько десятков вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 8 локациях.
  • Атака продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Силы ПВО объявили результаты отражения атаки РФ

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 1 декабря.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крыма и Донецка.

Что важно понимать, более 35 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание 20 ударных БПЛА на 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

