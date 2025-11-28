Рекордная сумма помощи Украине. Бундестаг принял бюджет Германии на 2026 год
Рекордная сумма помощи Украине. Бундестаг принял бюджет Германии на 2026 год

У Германии есть одобренный Бундестагом бюджет на 2026 год с рекордной суммой помощи Украине.

Главные тезисы

  • Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2026 год с рекордной суммой помощи Украине в размере 11,5 миллиарда евро.
  • Бюджет-2026 предусматривает высокие расходы на оборону в размере около 108 миллиардов евро, что является самым высоким показателем с конца холодной войны.
  • Более трети всех расходов в новом бюджете Германии приходится на сферу труда и социальную защиту населения.

Бундестаг принял бюджет-2026: сколько выделено на помощь Украине

28 ноября нижняя палата немецкого парламента Бундестаг утвердила федеральный бюджет Германии на 2026 год, в котором предусмотрен беспрецедентный объем поддержки для Украины.

Так, депутаты утвердили для правительства канцлера Фридриха Мерца расходы в 524,5 млрд евро. Это на 21,5 млрд. евро больше, чем в бюджете 2025 года.

Таким образом, законодатели "одобрили" масштабные планы правительства по обороне, социальной политике и международной помощи.

Для покрытия расходов в рамках основного бюджета правительство планирует привлечь почти 98 млрд евро долговых средств.

Кроме того, будут использованы кредиты из специальных фондов — в частности, для модернизации Бундесвера и развития инфраструктуры.

Более трети всех расходов приходится на сферу труда и социальную защиту населения.

Расходы на оборону составят примерно 108 миллиардов евро, что является самым высоким показателем от завершения холодной войны.

Отдельным пунктом в бюджете предусмотрено 11,5 млрд евро помощи Украине. Эти средства хотят направить на закупку артиллерийских систем, дронов, бронетехники и прочего вооружения.

По данным Министерства обороны Германии, это самый большой объем поддержки от Берлина с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Таким образом, новое правительство Германии показывает, что оно продолжает курс на стратегическую поддержку Киева и укрепление европейской обороноспособности.

