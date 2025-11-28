Рекордна сума допомоги Україні. Бундестаг ухвалив бюджет Німеччини на 2026 рік

Німеччина має схвалений Бундестагом бюджет на 2026 рік із рекордною сумою допомоги Україні.
Головні тези:
- Бундестаг ухвалив бюджет Німеччини на 2026 рік з рекордною сумою допомоги Україні на рівні 11,5 мільярдів євро.
- Бюджет-2026 передбачає видатки на оборону у розмірі приблизно 108 мільярдів євро, що є найвищим показником з часів холодної війни.
- Німеччина показує стратегічну підтримку Києва шляхом виділення найбільшого обсягу допомоги від початку вторгнення Росії у 2022 році.
Бундестаг ухвалив бюджет-2026: скільки виділено на допомогу Україні
28 листопада нижня палата німецького парламенту, Бундестаг, затвердила федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, у якому передбачено безпрецедентний обсяг підтримки для України.
Так, депутати затвердили для уряду канцлера Фрідріха Мерца видатки на 524,5 млрд євро. Це на 21,5 млрд євро більше, ніж у бюджеті 2025 року.
Таким чином законодавці "схвалили" масштабні плани уряду щодо оборони, соціальної політики й міжнародної допомоги.
Для покриття видатків у межах основного бюджету уряд планує залучити майже 98 млрдєвро боргових коштів.
Окрім цього, будуть використані кредити зі спеціальних фондів — зокрема для модернізації Бундесверу та розвитку інфраструктури.
Витрати на оборону сягнуть приблизно 108 мільярдів євро, що є найвищим показником від завершення холодної війни.
Окремим пунктом у бюджеті передбачено 11,5 млрд євро допомоги Україні. Ці кошти хочуть спрямувати на закупівлю артилерійських систем, дронів, бронетехніки та іншого озброєння.
За даними Міністерства оборони Німеччини, це найбільший обсяг підтримки від Берліна від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Таким чином, новий уряд Німеччини показує, що він продовжує курс на стратегічну підтримку Києва та зміцнення європейської обороноздатності.
