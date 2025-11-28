Рекордна сума допомоги Україні. Бундестаг ухвалив бюджет Німеччини на 2026 рік

Німеччина має схвалений Бундестагом бюджет на 2026 рік із рекордною сумою допомоги Україні.

Бундестаг ухвалив бюджет-2026: скільки виділено на допомогу Україні

28 листопада нижня палата німецького парламенту, Бундестаг, затвердила федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, у якому передбачено безпрецедентний обсяг підтримки для України.

Так, депутати затвердили для уряду канцлера Фрідріха Мерца видатки на 524,5 млрд євро. Це на 21,5 млрд євро більше, ніж у бюджеті 2025 року.

Таким чином законодавці "схвалили" масштабні плани уряду щодо оборони, соціальної політики й міжнародної допомоги.

Для покриття видатків у межах основного бюджету уряд планує залучити майже 98 млрдєвро боргових коштів.

Окрім цього, будуть використані кредити зі спеціальних фондів — зокрема для модернізації Бундесверу та розвитку інфраструктури.

Понад третина всіх видатків припадає на сферу праці та соціальний захист населення.

Витрати на оборону сягнуть приблизно 108 мільярдів євро, що є найвищим показником від завершення холодної війни.

Окремим пунктом у бюджеті передбачено 11,5 млрд євро допомоги Україні. Ці кошти хочуть спрямувати на закупівлю артилерійських систем, дронів, бронетехніки та іншого озброєння.

За даними Міністерства оборони Німеччини, це найбільший обсяг підтримки від Берліна від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.