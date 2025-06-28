У Бундестазі запропонували створити загальноєвропейську "ядерну парасольку"
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Політика
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У Бундестазі запропонували створити загальноєвропейську "ядерну парасольку"

Шпан
Джерело:  Welt

Німеччина може отримати доступ до ядерних боєприпасів Франції та Великої Британії у межах створення загальноєвропейської "ядерної парасольки". Або зайняти головну роль у розробці нової європейської ядерної зброї.

Головні тези:

  • Однією з можливих шляхів до створення “ядерної парасольки” для Європи є доступ Німеччини до ядерних боєприпасів Франції та Великої Британії.
  • Розробка нової європейської ядерної зброї або система передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО також розглядаються як варіанти забезпечення безпеки регіону.

“Ядерна парасолька” Європи: що потрібно зробити

Про це заявив голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан.

Європа має стати здатною до стримування. Для цього, зокрема, американські атомні бомби розміщені в Німеччині. Але цього недостатньо у довгостроковій перспективі.

На думку Шпана, на шляху спільного використання ядерної зброї є перепони. Наприклад, навряд чи Франція погодиться передавати Німеччині доступ до своєї ядерної зброї.

Тому, зазначив політик, можна розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Це дозволить залишити потенційного супротивника Європи у нерозумінні щодо того, хто саме може завдати йому ядерного удару.

Ще один варіант — розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам-членам Альянсу. Німеччина, зазначив Шпан, повинна зайняти в цьому процесі лідируючу роль.

Зазначимо, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити таким чином ядерні сили Сполучених Штатів Америки у Європі. Також медіа повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

Водночас не всі німецькі політики згодні із тим, що американський "ядерний щит" можна замінити.

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