У Бундестазі запропонували створити загальноєвропейську "ядерну парасольку"

Німеччина може отримати доступ до ядерних боєприпасів Франції та Великої Британії у межах створення загальноєвропейської "ядерної парасольки". Або зайняти головну роль у розробці нової європейської ядерної зброї.
Головні тези:
- Однією з можливих шляхів до створення “ядерної парасольки” для Європи є доступ Німеччини до ядерних боєприпасів Франції та Великої Британії.
- Розробка нової європейської ядерної зброї або система передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО також розглядаються як варіанти забезпечення безпеки регіону.
“Ядерна парасолька” Європи: що потрібно зробити
Про це заявив голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан.
На думку Шпана, на шляху спільного використання ядерної зброї є перепони. Наприклад, навряд чи Франція погодиться передавати Німеччині доступ до своєї ядерної зброї.
Тому, зазначив політик, можна розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Це дозволить залишити потенційного супротивника Європи у нерозумінні щодо того, хто саме може завдати йому ядерного удару.
Ще один варіант — розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам-членам Альянсу. Німеччина, зазначив Шпан, повинна зайняти в цьому процесі лідируючу роль.
Водночас не всі німецькі політики згодні із тим, що американський "ядерний щит" можна замінити.
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