В Бундестаге предложили создать общеевропейский "ядерный зонтик"
Категория
Политика
Дата публикации

В Бундестаге предложили создать общеевропейский "ядерный зонтик"

Шпан
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Источник:  Welt

Германия может получить доступ к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании в рамках создания общеевропейского "ядерного зонта" или занять главную роль в разработке нового европейского ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Предложение создать общеевропейский “ядерный зонтик” обсуждается в Бундестаге, включая доступ Германии к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании.
  • Разработка нового европейского ядерного оружия или системы передачи контроля над ядерным оружием членам НАТО рассматривается для обеспечения безопасности региона.

"Ядерный зонтик" Европы: что нужно сделать

Об этом заявил глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан.

Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе.

По мнению Шпана, на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. К примеру, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.

Поэтому, отметил политик, можно разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Это позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании того, кто именно может нанести ему ядерный удар.

Еще один вариант — разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам-членам Альянса. Германия, отметил Шпан, должна занять в этом процессе лидирующую роль.

Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить таким образом ядерные силы Соединенных Штатов Америки в Европе.

В то же время, не все немецкие политики согласны с тем, что американский "ядерный щит" можно заменить.

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