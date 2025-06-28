В Бундестаге предложили создать общеевропейский "ядерный зонтик"

Германия может получить доступ к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании в рамках создания общеевропейского "ядерного зонта" или занять главную роль в разработке нового европейского ядерного оружия.
Главные тезисы
- Предложение создать общеевропейский “ядерный зонтик” обсуждается в Бундестаге, включая доступ Германии к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании.
- Разработка нового европейского ядерного оружия или системы передачи контроля над ядерным оружием членам НАТО рассматривается для обеспечения безопасности региона.
"Ядерный зонтик" Европы: что нужно сделать
Об этом заявил глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан.
По мнению Шпана, на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. К примеру, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.
Поэтому, отметил политик, можно разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Это позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании того, кто именно может нанести ему ядерный удар.
Еще один вариант — разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам-членам Альянса. Германия, отметил Шпан, должна занять в этом процессе лидирующую роль.
В то же время, не все немецкие политики согласны с тем, что американский "ядерный щит" можно заменить.
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