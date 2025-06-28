В Бундестаге предложили создать общеевропейский "ядерный зонтик"

Германия может получить доступ к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании в рамках создания общеевропейского "ядерного зонта" или занять главную роль в разработке нового европейского ядерного оружия.

"Ядерный зонтик" Европы: что нужно сделать

Об этом заявил глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан.

Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе. Поделиться

По мнению Шпана, на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. К примеру, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.

Поэтому, отметил политик, можно разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Это позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании того, кто именно может нанести ему ядерный удар.

Еще один вариант — разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам-членам Альянса. Германия, отметил Шпан, должна занять в этом процессе лидирующую роль.

Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить таким образом ядерные силы Соединенных Штатов Америки в Европе. Поделиться

В то же время, не все немецкие политики согласны с тем, что американский "ядерный щит" можно заменить.