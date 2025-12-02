В России горит еще одна нефтебаза после атаки дронов — видео

Ночью 2 декабря начался масштабный пожар на нефтебазе в городе Ливны Орловской области РФ — это произошло после атаки украинских беспилотников.
Главные тезисы
- В Ливнах расположена нефтебаза "Орелнефтепродукт".
- Она уже была атакована Украиной 24 января 2025 года.
"Бавовна" в России 2 декабря — что известно
С заявлением по этому поводу выступил губернатор региона Андрей Кличков.
По его словам, ночью Орловская область в очередной раз попала под удары украинских дронов.
Он также подчеркнул, что среди гражданского населения пострадавших нет.
Оппозиционные российские СМИ быстро узнали, что в Ливнах под атакой оказалась нефтебаза.
Что важно понимать, там находится нефтебаза "Орелнефтепродукт", которая в последний раз была атакована Украиной еще 24 января 2025 года.
Также утром Минобороны РФ заявило, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 45 украинских дронов:
14 беспилотников якобы сбили над Брянской областью,
8 — над Краснодарским краем,
5 — над Волгоградской областью,
4 — над Чечней,
2 — над Ростовской областью,
по 1 — над Орловской, Липецкой и Тверской областями,
3 — над акваторией Черного моря,
6 — над Крымом.
