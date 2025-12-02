В России горит еще одна нефтебаза после атаки дронов — видео

Ночью 2 декабря начался масштабный пожар на нефтебазе в городе Ливны Орловской области РФ — это произошло после атаки украинских беспилотников.

"Бавовна" в России 2 декабря — что известно

С заявлением по этому поводу выступил губернатор региона Андрей Кличков.

По его словам, ночью Орловская область в очередной раз попала под удары украинских дронов.

В результате произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе, — заявил Кличков.

Он также подчеркнул, что среди гражданского населения пострадавших нет.

На месте работают сотрудники МЧС и проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий, — добавил ставленник Кремля в регионе.

Оппозиционные российские СМИ быстро узнали, что в Ливнах под атакой оказалась нефтебаза.

Что важно понимать, там находится нефтебаза "Орелнефтепродукт", которая в последний раз была атакована Украиной еще 24 января 2025 года.

Также утром Минобороны РФ заявило, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 45 украинских дронов: