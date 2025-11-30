Битва за Покровськ. Командувач ДШВ виступив з важливим попередженням

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол публічно попередив українців, представників влади та союзників, що поширення заяв про те, що Покровськ нібито "втрачений" або оточений російськими військами, деморалізує українських воїнів, а також негативно впливає на процес оборони міста.
Головні тези:
- Фейкові новини про бойові дії в районі Покровська створюють нерозуміння навіть серед військових.
- Це заважає процесу активної оборони та звільнення міста від окупантів.
Битва за Покровськ триває
Олег Апостол та усі захисники вказаного міста не можуть ігнорувати те, що наразі відбувається в інформаційному просторі.
Насамперед йдеться про те, що активно ширяться чутки про бойові дії в районі Покровська та інколи з’являються твердження про те, що місто вже окуповане армією РФ.
За словами командира ДШВ, такі фейки викликають нерозуміння та питання у військових, які безпосередньо тримають оборону.
Він нагадує українцям та союзниками, що незважені публічні заяви безпосередньо підривають моральний стан підлеглих.
