Битва за Покровськ. Командувач ДШВ виступив з важливим попередженням
Битва за Покровськ. Командувач ДШВ виступив з важливим попередженням

Битва за Покровськ триває
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол публічно попередив українців, представників влади та союзників, що поширення заяв про те, що Покровськ нібито "втрачений" або оточений російськими військами, деморалізує українських воїнів, а також негативно впливає на процес оборони міста.

Головні тези:

  • Фейкові новини про бойові дії в районі Покровська створюють нерозуміння навіть серед військових.
  • Це заважає процесу активної оборони та звільнення міста від окупантів.

Битва за Покровськ триває

Олег Апостол та усі захисники вказаного міста не можуть ігнорувати те, що наразі відбувається в інформаційному просторі.

Насамперед йдеться про те, що активно ширяться чутки про бойові дії в районі Покровська та інколи з’являються твердження про те, що місто вже окуповане армією РФ.

За словами командира ДШВ, такі фейки викликають нерозуміння та питання у військових, які безпосередньо тримають оборону.

Навіщо ви це робите? — поцікавився Апостол та додав, що такі вигадані новини демотивують українських оборонців.

Він нагадує українцям та союзниками, що незважені публічні заяви безпосередньо підривають моральний стан підлеглих.

Я — військовий і не розумію, для чого ви це робите. Ви впливаєте на наших бійців, на командирів, які стоять там в обороні. Людина, яка кричала, що Покровськ втрачений, де вона? Чи вибачилась, чи мала б вибачитись, чи закритися? У нас війна, і такими діями ви шкодите, — попередив Апостол.

