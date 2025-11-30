Битва за Покровск. Командующий ДШВ выступил с важным предупреждением

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол публично предупредил украинцев, представителей власти и союзников, что распространение заявлений о том, что Покровск якобы "потерян" или окружен российскими войсками, деморализует украинских воинов, а также негативно влияет на процесс обороны города.

Битва за Покровск продолжается

Олег Апостол и все защитники указанного города не могут игнорировать то, что происходит в информационном пространстве.

В первую очередь речь идет о том, что активно ходят слухи о боевых действиях в районе Покровска и иногда появляются утверждения о том, что город уже оккупирован армией РФ.

По словам командира ДШВ, такие фейки вызывают непонимание и вопросы у военных, непосредственно держащих оборону.

Зачем вы это делаете? — поинтересовался Апостол и добавил, что такие вымышленные новости демотивируют украинских защитников. Поделиться

Он напоминает украинцам и союзниками, что невзвешенные публичные заявления напрямую подрывают моральное состояние подчиненных.