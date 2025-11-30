Битва за Покровск. Командующий ДШВ выступил с важным предупреждением
Категория
Украина
Дата публикации

Битва за Покровск. Командующий ДШВ выступил с важным предупреждением

Битва за Покровск продолжается
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол публично предупредил украинцев, представителей власти и союзников, что распространение заявлений о том, что Покровск якобы "потерян" или окружен российскими войсками, деморализует украинских воинов, а также негативно влияет на процесс обороны города.

Главные тезисы

  • Фейковые новости о боевых действиях в районе Покровска создают непонимание даже среди военных.
  • Это мешает процессу активной обороны и освобождения города от оккупантов.

Битва за Покровск продолжается

Олег Апостол и все защитники указанного города не могут игнорировать то, что происходит в информационном пространстве.

В первую очередь речь идет о том, что активно ходят слухи о боевых действиях в районе Покровска и иногда появляются утверждения о том, что город уже оккупирован армией РФ.

По словам командира ДШВ, такие фейки вызывают непонимание и вопросы у военных, непосредственно держащих оборону.

Зачем вы это делаете? — поинтересовался Апостол и добавил, что такие вымышленные новости демотивируют украинских защитников.

Он напоминает украинцам и союзниками, что невзвешенные публичные заявления напрямую подрывают моральное состояние подчиненных.

Я — военный и не понимаю, для чего вы это делаете. Вы влияете на наших бойцов, на командиров, стоящих там в обороне. Человек, который кричал, что Покровск потерян, где он? Извинилась ли, должна ли извиниться, или закрыться? У нас война, и такими действиями вы вредите, — предупредил Апостол.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины прорвались вперед на Новопавловском направлении
Что известно о новых успехах украинских воинов
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Казахстан требует от Украины прекратить атаки на нефтепорт Новороссийска
Чего Казахстан добивается от Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Турции паникуют после атаки СБУ на российские танкеры
Как Турция реагирует на новую операцию СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?