Путін збрехав про окупацію Вовчанська напередодні візиту Віткоффа

Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав один із пунктів управління російської армії, а також публічно оголосив про план створити "зону безпеки" вздовж кордону з Україною. Ба більше, на цьому тлі він видав порцію брехні про захоплення нових українських міст.

Путін бреше про просування армії РФ на фронті

Нові вигадки про розвиток бойових дій диктатор озвучив по під час відвідування нібито одного з пунктів управління Об'єднаного угруповання військ РФ.

За словами самого Путіна, йому доповіли про нібито "звільнення Красноармійська та Вовчанська" та про старт "операції по звільненню Гуляйполя".

Окрім того, глава Кремля визначив "завдання створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".

Також Путіну примарився "успішний" розвиток наступу армії РФ у Дніпропетровській області.

На цьому тлі диктатор безсоромно назвав ситуацію на фронті "трагедією для українського народу", однак традиційно нічого не сказав про колосальні втрати власних військ.

На цю серію брехливих заяв відреагував керівник “Центру протидії дезінформації” РНБО Андрій Коваленко.

Він попередив українців та союзників, що найближчими тижнями Кремль не лише посилить тиск на фронті, а я дезінформаційну кампанію.

Коваленко наголосив, що Путін це робить для підвищення ставок в дипломатії.

Він також спростовує, що росіяни захопили Вовчанськ: