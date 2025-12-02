Путин соврал об оккупации Волчанска накануне визита Виткоффа

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления российской армии, а также публично объявил о плане создать "зону безопасности" вдоль границы с Украиной. Более того, на этом фоне он выдал порцию лжи о захвате новых украинских городов.

Путин лжет о продвижении армии РФ на фронте

Новые выдумки о развитии боевых действий диктатор озвучил во время посещения якобы одного из пунктов управления Объединенной группировки войск РФ.

По словам самого Путина, ему доложили о якобы "освобождении Красноармейска и Волчанска" и о старте "операции по освобождению Гуляйполя".

Кроме того, глава Кремля определил "задачу создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

Также Путину пригрезилось "успешное" развитие наступления армии РФ в Днепропетровской области.

На этом фоне диктатор цинично назвал ситуацию на фронте "трагедией для украинского народа", однако традиционно ничего не сказал о колоссальных потерях собственных войск.

На эту серию лживых заявлений отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Он предупредил украинцев и союзников, что в ближайшие недели Кремль не только усилит давление на фронте, но и я дезинформационную кампанию.

Коваленко подчеркнул, что Путин это делает для повышения ставок в дипломатии.

Он также опровергает, что россияне захватили Волчанск: