Путин соврал об оккупации Волчанска накануне визита Виткоффа

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления российской армии, а также публично объявил о плане создать "зону безопасности" вдоль границы с Украиной. Более того, на этом фоне он выдал порцию лжи о захвате новых украинских городов.
Главные тезисы
- Путин хочет создать иллюзию успеха армии РФ на фронте.
- Для Кремля это своеобразный инструмент влияния во время мирных переговоров.
Путин лжет о продвижении армии РФ на фронте
Новые выдумки о развитии боевых действий диктатор озвучил во время посещения якобы одного из пунктов управления Объединенной группировки войск РФ.
По словам самого Путина, ему доложили о якобы "освобождении Красноармейска и Волчанска" и о старте "операции по освобождению Гуляйполя".
Кроме того, глава Кремля определил "задачу создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".
Также Путину пригрезилось "успешное" развитие наступления армии РФ в Днепропетровской области.
На этом фоне диктатор цинично назвал ситуацию на фронте "трагедией для украинского народа", однако традиционно ничего не сказал о колоссальных потерях собственных войск.
На эту серию лживых заявлений отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Он предупредил украинцев и союзников, что в ближайшие недели Кремль не только усилит давление на фронте, но и я дезинформационную кампанию.
Коваленко подчеркнул, что Путин это делает для повышения ставок в дипломатии.
Он также опровергает, что россияне захватили Волчанск:
