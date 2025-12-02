Путин соврал об оккупации Волчанска накануне визита Виткоффа
Категория
Политика
Дата публикации

Путин соврал об оккупации Волчанска накануне визита Виткоффа

ЦПД
Путин лжет о продвижении армии РФ на фронте
Read in English
Читати українською

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления российской армии, а также публично объявил о плане создать "зону безопасности" вдоль границы с Украиной. Более того, на этом фоне он выдал порцию лжи о захвате новых украинских городов.

Главные тезисы

  • Путин хочет создать иллюзию успеха армии РФ на фронте.
  • Для Кремля это своеобразный инструмент влияния во время мирных переговоров.

Путин лжет о продвижении армии РФ на фронте

Новые выдумки о развитии боевых действий диктатор озвучил во время посещения якобы одного из пунктов управления Объединенной группировки войск РФ.

По словам самого Путина, ему доложили о якобы "освобождении Красноармейска и Волчанска" и о старте "операции по освобождению Гуляйполя".

Кроме того, глава Кремля определил "задачу создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

Также Путину пригрезилось "успешное" развитие наступления армии РФ в Днепропетровской области.

На этом фоне диктатор цинично назвал ситуацию на фронте "трагедией для украинского народа", однако традиционно ничего не сказал о колоссальных потерях собственных войск.

На эту серию лживых заявлений отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Он предупредил украинцев и союзников, что в ближайшие недели Кремль не только усилит давление на фронте, но и я дезинформационную кампанию.

Коваленко подчеркнул, что Путин это делает для повышения ставок в дипломатии.

Он также опровергает, что россияне захватили Волчанск:

По состоянию на данный момент часть Волчанска под контролем Сил обороны Украины. Также враг не захватил Купянск, но врал об этом.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В команде Путина начался раскол из-за войны против Украины
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мирный план" США разоблачил главную цель Путина в Украине
Путин не хочет останавливать войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Будет ли Путин обсуждать "мирный план" Трампа — ответ Пескова
Песков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?