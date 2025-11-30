Спикер Кремля Дмитрий Песков намекнул российским пропагандистам, что нелегитимный глава Кремля Владимир Путин все же готов рассмотреть новый мирный план для завершения войны РФ против Украины.

Путин якобы готов к мирным переговорам

Спикер Кремля впервые официально подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин действительно планирует лично встретиться со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.

Это должно произойти на следующей неделе, заявил Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

Так, во время прямого эфира на одном из российских телеканалов ведущий поинтересовался у спикера Путина, действительно ли приезд Виткоффа в РФ возможен в понедельник, вторник или среду, учитывая, что уже в четверг-пятницу российский диктатор намерен отбыть с визитом в Индию.

Следует отметить, что Дмитрий Песков в своей традиционной манере уклонился от прямого ответа, дав косвенное подтверждение.

Методом дедукции вы правильно угадали. Дмитрий Песков Спикер Кремля

То есть, де-факто представитель российского диктатора намекнул, что Владимир Путин согласился обсудить новый американский план завершения войны РФ против Украины, который команда Трампа разработала совместно с командой Зеленского.