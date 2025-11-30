Чи буде Путін обговорювати "мирний план" Трампа — відповідь Пєскова
Чи буде Путін обговорювати "мирний план" Трампа — відповідь Пєскова

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков натякнув російським пропагандистам, що нелегітимний глава Кремля Володимир Путін все ж готовий розглянути новий “мирний план” для завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Путін планує й далі імітувати свою залученість у мирний процес.
  • Однак він багато раз публічно заявляв, що буде продовжувати війну.

Путін нібито готовий до мирних переговорів

Речник Кремля вперше офіційно підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін дійсно планує особисто зустрітися зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Це повинно статися вже наступного тижня, заявив Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистам.

Так, під час прямого етеру на одному з російських телеканалів ведучий поцікавився у речник Путіна, чи справді приїзд Віткоффа до РФ можливий у понеділок, вівторок або середу, враховуючи те, що вже в четвер-п'ятницю російський диктатор має намір відбути з візитом до Індії.

Варто зазначити, що Дмитро Пєсков у своїй традиційній манері ухилився від прямої відповіді, давши непряме підтвердження.

Методом дедукції ви правильно вгадали.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Тобто де-факто представник російського диктатора натякнув, що Володимир Путін згодився обговорити новий американський план завершення війни РФ проти України, який команда Трампа розробила спільно з командою Зеленського.

