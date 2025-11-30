Інсайдери розкрили план Трампа на перемовини з Україною

Як стверджують анонімні джерела видання Axios, американська делегація на зустрічі з представниками української влади у Маямі 30 листопада планує затвердити два ключових питання, які залишаються невирішеними – щодо територій та гарантій безпеки.
Головні тези:
- Українська делегація уже знаходиться в США.
- Інтереси Трампа представлятимуть Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Мирний план уже на фінальному етапі погодження
Журналісти звертають увагу на те, що під час зустрічі у Женеві минулої неділі команди Зеленського та Трампа змогли досягти принципової згоди з усіх питань, крім двох: території та гарантій безпеки.
За словами одного з інсайдерів, офіційний Вашингтон має намір усунути розбіжності з цих двох питань вже 30 листопада.
Згідно з останніми даними, українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умеров, вже прибула до Маямі.
Переговори повинні відбутися в ексклюзивному гольф-клубі Віткоффа Shell Bay.
Також відомо, що членами американської делегації стали глава Держдепу Марко Рубіо, Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.
