Інсайдери розкрили план Трампа на перемовини з Україною

Як стверджують анонімні джерела видання Axios, американська делегація на зустрічі з представниками української влади у Маямі 30 листопада планує затвердити два ключових питання, які залишаються невирішеними – щодо територій та гарантій безпеки.

Мирний план уже на фінальному етапі погодження

Журналісти звертають увагу на те, що під час зустрічі у Женеві минулої неділі команди Зеленського та Трампа змогли досягти принципової згоди з усіх питань, крім двох: території та гарантій безпеки.

За словами одного з інсайдерів, офіційний Вашингтон має намір усунути розбіжності з цих двох питань вже 30 листопада.

Українці знають, чого ми від них очікуємо, — заявило журналістам анонімне джерело.

Згідно з останніми даними, українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умеров, вже прибула до Маямі.

Переговори повинні відбутися в ексклюзивному гольф-клубі Віткоффа Shell Bay.

До складу української делегації, крім Умєрова, входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол в США Ольга Стефанішина, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та представники української розвідки.

Також відомо, що членами американської делегації стали глава Держдепу Марко Рубіо, Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.