"Таємниця Вашингтона". Що відомо про розкол у команді Трампа

Піт Гегсет
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, чинний очільник Міноборони США Піт Гегсет може втратити свою посаду на тлі конфлікту з новим спецпосланцем президента Деном Дрісколлом. Інсайдери стверджують, що цей розкол в Пентагоні є "однією із найгірше збережених таємниць Вашингтона".

Головні тези:

  • Конфлікт між Пітом Гегсетом та Деном Дрісколлом може призвести до змін у керівництві Міноборони США
  • Міністр армії США має амбітні плани, які здатні змінити баланс сил у Білому домі.

Що відбувається в Пентагоні

За словами анонімних джерел міністр армії США Ден Дрісколл, який нещодавно привіз до Києва новий “мирний план” президента США Дональда Трампа, має справді амбітні плани в команді американського лідера.

Ба більше, вказано, що між Дрісколлом та Пітом Хегсетом розгорівся конфлікт.

Інсайдери ЗМІ стверджують, що розкол у команді Дональда Трампа на такому високу рівнінаразі є "однією із найгірше збережених таємниць Вашингтона".

Окрім того, наголошується: якщо Гегсет буде змушений покинути свій пост у Пентагоні, тоді саме Ден Дрісколл може стати ключовим претендентом на посаду глави Міноборони США.

При цьому міністр армії США вже дав зрозуміти, що хоче очолити Пентагон, повідомив FT колишній чиновник Міністерства оборони. Співрозмовник видання у своєму коментарі додав, що Дрісколл не випинає своїх поглядів на внутрішню і зовнішню політику, проте вміє знаходити спільну мову з солдатами армії США.

