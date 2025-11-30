"Таємниця Вашингтона". Що відомо про розкол у команді Трампа

Згідно з даними видання Financial Times, чинний очільник Міноборони США Піт Гегсет може втратити свою посаду на тлі конфлікту з новим спецпосланцем президента Деном Дрісколлом. Інсайдери стверджують, що цей розкол в Пентагоні є "однією із найгірше збережених таємниць Вашингтона".

Що відбувається в Пентагоні

За словами анонімних джерел міністр армії США Ден Дрісколл, який нещодавно привіз до Києва новий “мирний план” президента США Дональда Трампа, має справді амбітні плани в команді американського лідера.

Ба більше, вказано, що між Дрісколлом та Пітом Хегсетом розгорівся конфлікт.

Інсайдери ЗМІ стверджують, що розкол у команді Дональда Трампа на такому високу рівнінаразі є "однією із найгірше збережених таємниць Вашингтона".

Окрім того, наголошується: якщо Гегсет буде змушений покинути свій пост у Пентагоні, тоді саме Ден Дрісколл може стати ключовим претендентом на посаду глави Міноборони США.