"Таємниця Вашингтона". Що відомо про розкол у команді Трампа

Згідно з даними видання Financial Times, чинний очільник Міноборони США Піт Гегсет може втратити свою посаду на тлі конфлікту з новим спецпосланцем президента Деном Дрісколлом. Інсайдери стверджують, що цей розкол в Пентагоні є "однією із найгірше збережених таємниць Вашингтона".
Головні тези:
- Конфлікт між Пітом Гегсетом та Деном Дрісколлом може призвести до змін у керівництві Міноборони США
- Міністр армії США має амбітні плани, які здатні змінити баланс сил у Білому домі.
Що відбувається в Пентагоні
За словами анонімних джерел міністр армії США Ден Дрісколл, який нещодавно привіз до Києва новий “мирний план” президента США Дональда Трампа, має справді амбітні плани в команді американського лідера.
Ба більше, вказано, що між Дрісколлом та Пітом Хегсетом розгорівся конфлікт.
Інсайдери ЗМІ стверджують, що розкол у команді Дональда Трампа на такому високу рівнінаразі є "однією із найгірше збережених таємниць Вашингтона".
Окрім того, наголошується: якщо Гегсет буде змушений покинути свій пост у Пентагоні, тоді саме Ден Дрісколл може стати ключовим претендентом на посаду глави Міноборони США.
