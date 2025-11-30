"Тайна Вашингтона". Что известно о расколе в команде Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Тайна Вашингтона". Что известно о расколе в команде Трампа

Что происходит в Пентагоне
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, действующий глава Минобороны США Пит Гегсет может потерять свой пост на фоне конфликта с новым спецпосланником президента Дэном Дрисколлом. Инсайдеры утверждают, что этот раскол в Пентагоне является "одной из хуже сохранившихся тайн Вашингтона".

Главные тезисы

  • Конфликт между Питом Хегсетом и Дэном Дрисколлом может привести к изменениям в руководстве Минобороны США
  • Министр армии США имеет амбициозные планы, способные изменить баланс сил в Белом доме.

Что происходит в Пентагоне

По словам анонимных источников, министр армии США Дэн Дрисколл, который недавно привез в Киев новый "мирный план" президента США Дональда Трампа, имеет действительно амбициозные планы в команде американского лидера.

Более того, указано, что между Дрисколлом и Питом Гегсетом разгорелся конфликт.

Инсайдеры СМИ утверждают, что раскол в команде Дональда Трампа на столь высоком уровне сейчас "одна из плохо сохраненных тайн Вашингтона".

Кроме того, указано, что если Хегсет будет вынужден покинуть свой пост в Пентагоне, тогда именно Дэн Дрисколл может стать ключевым претендентом на пост главы Минобороны США.

При этом министр армии США уже дал понять, что хочет возглавить Пентагон, сообщил бывший чиновник Министерства обороны FT. Собеседник издания в своем комментарии добавил, что Дрисколл не выпячивает своих взглядов на внутреннюю и внешнюю политику, однако умеет находить общий язык с солдатами армии США.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Навроцкий публично унизил Орбана после его встречи с Путиным
Навроцкий не хочет видеть Орбана
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Казахстан требует от Украины прекратить атаки на нефтепорт Новороссийска
Чего Казахстан добивается от Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Турции паникуют после атаки СБУ на российские танкеры
Как Турция реагирует на новую операцию СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?