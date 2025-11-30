"Тайна Вашингтона". Что известно о расколе в команде Трампа

Согласно данным издания Financial Times, действующий глава Минобороны США Пит Гегсет может потерять свой пост на фоне конфликта с новым спецпосланником президента Дэном Дрисколлом. Инсайдеры утверждают, что этот раскол в Пентагоне является "одной из хуже сохранившихся тайн Вашингтона".
Главные тезисы
- Конфликт между Питом Хегсетом и Дэном Дрисколлом может привести к изменениям в руководстве Минобороны США
- Министр армии США имеет амбициозные планы, способные изменить баланс сил в Белом доме.
Что происходит в Пентагоне
По словам анонимных источников, министр армии США Дэн Дрисколл, который недавно привез в Киев новый "мирный план" президента США Дональда Трампа, имеет действительно амбициозные планы в команде американского лидера.
Более того, указано, что между Дрисколлом и Питом Гегсетом разгорелся конфликт.
Инсайдеры СМИ утверждают, что раскол в команде Дональда Трампа на столь высоком уровне сейчас "одна из плохо сохраненных тайн Вашингтона".
Кроме того, указано, что если Хегсет будет вынужден покинуть свой пост в Пентагоне, тогда именно Дэн Дрисколл может стать ключевым претендентом на пост главы Минобороны США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-