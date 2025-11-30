Инсайдеры раскрыли план Трампа на переговоры с Украиной

Как утверждают анонимные источники издания Axios, американская делегация на встрече с представителями украинских властей в Майами 30 ноября планирует утвердить два ключевых вопроса, которые остаются нерешенными – относительно территорий и гарантий безопасности.

Мирный план уже на финальном этапе согласования

Журналисты обращают внимание на то, что во время встречи в Женеве в минувшее воскресенье команды Зеленского и Трампа смогли достичь принципиального согласия по всем вопросам, кроме двух: территории и гарантий безопасности.

По словам одного из инсайдеров, официальный Вашингтон намерен устранить разногласия по этим двум вопросам уже 30 ноября.

Украинцы знают, чего мы от них ожидаем, — заявил журналистам анонимный источник. Поделиться

Согласно последним данным, украинская делегация, возглавляемая секретарем СНБО Рустем Умеровым, уже прибыла в Майами.

Переговоры должны пройти в эксклюзивном гольф-клубе Виткоффа Shell Bay.

В состав украинской делегации, кроме Умерова, входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинской разведки. Поделиться

Также известно, что членами американской делегации стали глава Госдепа Марко Рубио, Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.