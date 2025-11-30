Инсайдеры раскрыли план Трампа на переговоры с Украиной

Как утверждают анонимные источники издания Axios, американская делегация на встрече с представителями украинских властей в Майами 30 ноября планирует утвердить два ключевых вопроса, которые остаются нерешенными – относительно территорий и гарантий безопасности.
Главные тезисы
- Украинская делегация уже находится в США.
- Интересы Трампа будут представлять Марко Рубио, Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Мирный план уже на финальном этапе согласования
Журналисты обращают внимание на то, что во время встречи в Женеве в минувшее воскресенье команды Зеленского и Трампа смогли достичь принципиального согласия по всем вопросам, кроме двух: территории и гарантий безопасности.
По словам одного из инсайдеров, официальный Вашингтон намерен устранить разногласия по этим двум вопросам уже 30 ноября.
Согласно последним данным, украинская делегация, возглавляемая секретарем СНБО Рустем Умеровым, уже прибыла в Майами.
Переговоры должны пройти в эксклюзивном гольф-клубе Виткоффа Shell Bay.
Также известно, что членами американской делегации стали глава Госдепа Марко Рубио, Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-