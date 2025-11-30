Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что считает решение польского лидера Кароля Навроцкого не встречаться с премьером Венгрии Виктором Орбаном "действительно хорошим".
Главные тезисы
- Все больше лидеров Европы пренебрежительно относятся к Орбану.
- Таким образом, приспешник Путина оказывается в политической изоляции.
Навроцкий приятно удивил украинцев
Что важно понимать, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач 30 ноября официально подтвердил, что Навроцкий решил не встречаться с Виктором Орбаном.
Такой шаг был принят после того, как венгерский лидер провел встречу в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным и выступил с серией антиукраинских заявлений.
По словам главы МИД Украины, "это действительно хорошее решение".
Следует отметить, что уже 3 декабря Кароль Навроцкий отправится с визитом в Венгрию.
Там он станет участником саммита лидеров стран Вышеградской группы.
На следующий день польский лидер в сопровождении первой леди должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.
Однако визит в Будапешт официально отменен, а Орбан снова оказывается в изоляции на европейской политической арене.
