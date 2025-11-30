Украина похвалила Навроцкого за жесткое решение относительно Орбана
Украина похвалила Навроцкого за жесткое решение относительно Орбана

Андрей Сибига
Навроцкий приятно удивил украинцев
Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что считает решение польского лидера Кароля Навроцкого не встречаться с премьером Венгрии Виктором Орбаном "действительно хорошим".

Главные тезисы

  • Все больше лидеров Европы пренебрежительно относятся к Орбану.
  • Таким образом, приспешник Путина оказывается в политической изоляции.

Навроцкий приятно удивил украинцев

Что важно понимать, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач 30 ноября официально подтвердил, что Навроцкий решил не встречаться с Виктором Орбаном.

Такой шаг был принят после того, как венгерский лидер провел встречу в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным и выступил с серией антиукраинских заявлений.

По словам главы МИД Украины, "это действительно хорошее решение".

Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша!

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Следует отметить, что уже 3 декабря Кароль Навроцкий отправится с визитом в Венгрию.

Там он станет участником саммита лидеров стран Вышеградской группы.

На следующий день польский лидер в сопровождении первой леди должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.

Однако визит в Будапешт официально отменен, а Орбан снова оказывается в изоляции на европейской политической арене.

