Украина похвалила Навроцкого за жесткое решение относительно Орбана

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что считает решение польского лидера Кароля Навроцкого не встречаться с премьером Венгрии Виктором Орбаном "действительно хорошим".

Навроцкий приятно удивил украинцев

Что важно понимать, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач 30 ноября официально подтвердил, что Навроцкий решил не встречаться с Виктором Орбаном.

Такой шаг был принят после того, как венгерский лидер провел встречу в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным и выступил с серией антиукраинских заявлений.

По словам главы МИД Украины, "это действительно хорошее решение".

Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша! Андрей Сибига Глава МИД Украины

To naprawdę dobra decyzja.



Pokazuje zasadnicze stanowisko Polski i jej silne poczucie solidarności, potwierdzając zobowiązanie do jedności i bezpieczeństwa Europy w kluczowym momencie.



Dziękujemy, Polsko 🇺🇦🇵🇱 https://t.co/CiY52hs5Xh — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 30, 2025

Следует отметить, что уже 3 декабря Кароль Навроцкий отправится с визитом в Венгрию.

Там он станет участником саммита лидеров стран Вышеградской группы.

На следующий день польский лидер в сопровождении первой леди должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.